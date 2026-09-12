Cachê de Jim Caviezel como Bolsonaro próximo ao de Joaquin Phoenix em 'Coringa': os valores pedidos por Flávio a Vorcaro para fazer 'Dark Horse'

O diretor do filme, Cyrus Nowrasteh, se pronunciou no X. "A comparação de custos que a imprensa brasileira vem fazendo é falha. Nos Estados Unidos, os orçamentos de produção são divulgados sem incluir os custos de marketing. Já o valor referente a Dark Horse citado na cobertura jornalística inclui o marketing. Comparar um valor que engloba produção e marketing com custos apenas de produção é, simplesmente, um erro", ele escreveu.