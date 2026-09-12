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Sul do ES

Ação policial apreende 9 kg de maconha e ‘abacaxizinho’ em Cachoeiro

Uma mulher foi detida ao desembarcar na rodoviária da cidade com 9,1 kg de maconha. Segundo a polícia, droga seria entregue a suspeito que fugiu para área de mata

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 17:42

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 set 2026 às 17:42
Droga sintética conhecida como "abacaxizinho" ou "pineapple" foi apreendida em Cachoeiro de Itapemirim
Droga conhecida como "abacaxizinho" ou "pineapple" foi apreendida em Cachoeiro | Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 31 anos foi detida na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com 9,1 kg de maconha, neste sábado (12). Segundo a Polícia Civil, ela veio do Rio de Janeiro e entregaria a droga a um homem que mora no bairro Otto Marins. Os dois já eram monitorados pela polícia por suspeita de tráfico, segundo a corporação.


Após a ação na rodoviária, os policiais foram até a residência do homem que receberia a droga. O suspeito, de 26 anos, percebeu a movimentação e fugiu em direção a uma área de mata. O nome dele não foi divulgado. Segundo a Polícia Civil, ele é fugitivo do sistema prisional e tem mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas.

Segundo a corporação, a suspeita teria vindo do Rio de Janeiro e desembarcado na cidade capixaba para entregar a droga.
Drogas e materiais apreendidos em imóvel de Cachoeiro | Divulgação | PCES

No imóvel, foram apreendidos 192 gramas de cocaína, cerca de 5 litros de uma substância líquida conhecida como “loló” e 98 comprimidos de uma droga sintética conhecida como “pineapple” ou “abacaxizinho”. Também foi localizado um caderno que, segundo a polícia, seria usado na contabilidade do tráfico.

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A mulher detida na rodoviária foi levada para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

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