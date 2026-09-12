Ação policial apreende 9 kg de maconha e ‘abacaxizinho’ em Cachoeiro

Uma mulher de 31 anos foi detida na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com 9,1 kg de maconha, neste sábado (12). Segundo a Polícia Civil, ela veio do Rio de Janeiro e entregaria a droga a um homem que mora no bairro Otto Marins. Os dois já eram monitorados pela polícia por suspeita de tráfico, segundo a corporação.





Após a ação na rodoviária, os policiais foram até a residência do homem que receberia a droga. O suspeito, de 26 anos, percebeu a movimentação e fugiu em direção a uma área de mata. O nome dele não foi divulgado. Segundo a Polícia Civil, ele é fugitivo do sistema prisional e tem mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas.