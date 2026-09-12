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Trânsito

Corrida interdita ruas de Vila Velha neste domingo (13); veja bloqueios

Atletas sairão da Prainha às 6h30 e percorrerão 7,4 quilômetros até retornar ao local de chegada

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2026 às 19:00
Corrida em Vila Velha terá interdições parciais de vias no domingo
Os corredores pecorrerão as linhas marcadas em azul | Prefeitura de Vila Velha

Uma corrida de rua vai provocar interdições parciais no trânsito de Vila Velha neste domingo (13). A largada será às 6h30, no Parque da Prainha, e o percurso de 7,4 quilômetros passará pelo Centro, Praia da Costa e Morro do Moreno, com chegada novamente na Prainha.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as vias serão liberadas gradativamente conforme os atletas avançarem pelo percurso. Os bloqueios ocorrerão nos seguintes pontos:

  • Prainha
  • Avenida Luciano das Neves
  • Rua Quinze de Novembro
  • Avenida Antônio Gil Veloso
  • Rua Gastão Roubach
  • Rua Santa Leocádia
  • Rua Fernando Monteiro Lindenberg
  • Rua Miguel Aguiar
  • Rua Magnólia Aguiar
  • Rua São Paulo
  • Rua Castelo Branco
  • Rua Antônio Ataíde

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