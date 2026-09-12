Corrida interdita ruas de Vila Velha neste domingo (13); veja bloqueios

Uma corrida de rua vai provocar interdições parciais no trânsito de Vila Velha neste domingo (13). A largada será às 6h30, no Parque da Prainha, e o percurso de 7,4 quilômetros passará pelo Centro, Praia da Costa e Morro do Moreno, com chegada novamente na Prainha.





Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as vias serão liberadas gradativamente conforme os atletas avançarem pelo percurso. Os bloqueios ocorrerão nos seguintes pontos:



