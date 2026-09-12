Parte de estrutura de prédio desaba no Centro de Alegre; veja vídeo

Parte de uma estrutura no último andar de um prédio caiu no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (12). O momento foi registrado por câmeras de segurança. Pouco antes, carros e motos passavam pela região da Praça Bernadino Monteiro. Apesar disso, não houve registro de feridos.





De acordo com a Defesa Civil Municipal, o vento pode ter contribuído para a queda, mas a causa ainda não foi confirmada. O prédio, onde funciona uma loja de materiais de construção, não precisou ser interditado.





Os escombros foram recolhidos pela equipe da loja, e a rua foi limpa pela prefeitura com o auxílio de um caminhão-pipa.