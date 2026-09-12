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Banco Master

PGR reitera pedido de abertura de todos os documentos do caso Master

Gonet diz a Fachin que é relevante que ministros tenham prévio da integralidade dos dados; ministros do STF pressionam Mendonça a liberar todos os dados da apuração envolvendo o banco de Daniel Vorcaro

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 18:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2026 às 18:16
O procurador-geral da República, Paulo Gonet Antonio Augusto/ STF

A PGR (Procuradoria-Geral da República) reiterou neste sábado (12) o pedido para que todos os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) tenham acesso aos documentos que integram as investigações sobre o Banco Master, de Daniel Vorcaro.


Em documento enviado ao presidente do Supremo, Edson Fachin, a Procuradoria reforçou o pedido que havia sido feito no dia anterior pela liberação dos dados.


"Da mesma forma, parece-nos relevante, sobretudo e especialmente dadas as peculiaridades da causa, que todos Ministros tenham conhecimento prévio da integralidade dos dados necessários para a formação de juízo sobre o tema posto em debate", diz o documento, que é assinado pelo procurador-geral, Paulo Gonet, e por outros três integrantes do órgão.


O pedido se dá em meio a cobranças de ministros do STF para André Mendonça ampliar o rol de documentos divulgados sobre as investigações envolvendo Vorcaro.


Na sexta-feira (11), o ministro Edson Fachin atendeu a pedidos da PGR e de outros ministros do STF e pediu ao ministro Mendonça que retirasse, em até 24 horas, o sigilo de todos os documentos que integram a investigação.


Mendonça já havia retirado o sigilo de parte do caso. Após o novo pedido de Fachin, o ministro liberou também os documentos que integram a apuração sobre o filme "Dark Horse", que trata da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi custeado por Vorcaro, a pedido de Flávio Bolsonaro (PL), que é senador e candidato à Presidência da República.


Mendonça também apresentou documentos de apurações envolvendo outros políticos, como o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) e os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Ciro Nogueira (PP-PI).


Fachin ainda pediu o envio do material ao seu gabinete e ao dos outros nove ministros, com exceção de documentos que envolvam ações dos investigadores ainda em andamento ou a serem realizadas, para evitar que a apuração do caso seja afetada pela queda do sigilo.


Ainda na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Mendonça fez uma "escolha seletiva" do material do Master divulgado e deixou de apresentar 180 documentos, "tornando público somente o que entendeu conveniente".


Já Cristiano Zanin pediu a Fachin a liberação dos dados extraídos do celular de Vorcaro, que foi apreendido pela Polícia Federal em novembro de 2025.

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