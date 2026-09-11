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Crise no STF

Mendonça retira sigilo da investigação sobre 'Dark Horse' e outros processos do caso Master

Ministro liberou informações sobre outros inquéritos após insistência de PGR e pares no STF; Alexandre de Moraes acusou o colega mais cedo de ser seletivo na escolha do que tornaria público

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 20:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2026 às 20:30

BRASÍLIA - O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou o sigilo da investigação sobre o filme "Dark Horse" e outros processos do caso Master.


No total, Mendonça tornou públicos 31 documentos que tratam da apuração sobre fraudes cometidas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro e desdobramentos do caso.


Antes, na noite desta quinta (10), o ministro havia liberado 15 petições, alegando querer se restringir às petições ligadas aos diálogos entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, que será tema de sessão na corte marcada para a próxima terça-feira (15).


Ao retirar o sigilo de mais documentos, Mendonça atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que solicitou a publicização de todos os inquéritos do caso Master.


"Anoto, inicialmente, que referidos processos não guardam relação com o objeto da pauta da sessão extraordinária a realizar-se na próxima terça-feira. De todo o modo, entendo não haver impedimento ao levantamento dos correspondentes sigilos", escreveu Mendonça na nova decisão.


A liberação de apenas parte desse acervo levou Mendonça a ser acusado de selecionar o que tornaria público por ministros da própria corte.


Além da PGR, que formalizou um pedido ao presidente do tribunal pela abertura de outros documentos, Moraes afirmou a Fachin que Mendonça fez uma "escolha seletiva" do material do Master divulgado e deixou de apresentar 180 documentos, "tornando público somente o que entendeu conveniente".


O ministro Cristiano Zanin também solicitou a Fachin o pedido de acesso integral ao conteúdo de um dos celulares de Daniel Vorcaro depois de o relator do caso do Banco Master, André Mendonça, não atender à solicitação.


O magistrado defendeu que "cabe a cada julgador definir os elementos necessários para a formação de sua convicção" e que eventual veto seria incongruente e causaria "severas dificuldades" no julgamento das mensagens entre o ex-banqueiro e Alexandre de Moraes.


Mendonça negou, afirmando que uma cópia de segurança dos dados extraídos do aparelho foi entregue, de forma voluntária pela corporação, ao seu gabinete, mas que o material permanece lacrado e intocado. Já os dados originais, de acordo com o magistrado, estão sob custódia da PF em um depósito da instituição.

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