Gilmar sugere adiar sessão sobre Moraes e juntar caso a relatório que mira Mendonça

BRASÍLIA - O ministro Gilmar Mendes, decano do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou um ofício ao presidente da corte, ministro Edson Fachin, pedindo para que o julgamento marcado para a próxima terça (15) seja adiado.





Na data, a corte se reúne para decidir sobre o relatório da PF (Polícia Federal) que aponta o ministro Alexandre de Moraes como um dos interlocutores do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.





Além disso, Gilmar pediu ainda para que o relatório feito a pedido de Moraes que mira o relator do caso Master no Supremo, ministro André Mendonça, também seja incluído no debate.