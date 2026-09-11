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Crise no STF

Gilmar sugere adiar sessão sobre Moraes e juntar caso a relatório que mira Mendonça

Ministros têm sessão marcada para a próxima terça (15) para debater relatório que aponta Moraes como interlocutor de Vorcaro

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 20:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2026 às 20:21

BRASÍLIA - O ministro Gilmar Mendes, decano do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou um ofício ao presidente da corte, ministro Edson Fachin, pedindo para que o julgamento marcado para a próxima terça (15) seja adiado.


Na data, a corte se reúne para decidir sobre o relatório da PF (Polícia Federal) que aponta o ministro Alexandre de Moraes como um dos interlocutores do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.


Além disso, Gilmar pediu ainda para que o relatório feito a pedido de Moraes que mira o relator do caso Master no Supremo, ministro André Mendonça, também seja incluído no debate.

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Gilmar sugere adiar sessão sobre Moraes e juntar caso a relatório que mira Mendonça

À mesa, em pronunciamento, indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), advogado Cristiano Zanin.

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