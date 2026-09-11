Trator desgovernado atinge carro e loja em Cachoeiro de Itapemirim

Um trator apresentou um problema no freio e desceu desgovernado pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (11). A máquina atingiu um carro estacionado e parte da estrutura de uma loja. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.





Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o condutor tentou abaixar a pá do trator para conter a descida do veículo, mas não conseguiu. O servidor havia realizado um serviço na antiga Estação Ferroviária e retornava para a garagem, no bairro São Geraldo, quando ocorreu o acidente. A máquina pertence à Prefeitura de Cachoeiro.





Agentes de trânsito estiveram no local para orientar os motoristas. Em nota, a prefeitura confirmou que o trator apresentou um problema no freio e informou que acompanha o caso junto ao proprietário do veículo atingido, além de apurar as circunstâncias do acidente.