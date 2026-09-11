Criança de 1 ano sofre queimaduras com água quente em Sooretama

Uma criança de 1 ano sofreu queimaduras após ser atingida por água quente dentro de casa, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ela precisou ser transportada de helicóptero para um hospital de referência em Vitória.





De acordo com informações repassadas às equipes de atendimento, a mãe estava com uma panela de água quente no fogão quando a criança puxou o utensílio. O líquido caiu sobre o corpo dela, provocando queimaduras no rosto, tórax e na mão direita.





Após receber os primeiros atendimentos, a criança estava estável e medicada, conforme o Notaer. Diante da necessidade de atendimento especializado, a equipe foi acionada para realizar o transporte aeromédico até a Capital.





A criança foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória – Dra. Milena Gottardi (HINSG), referência em atendimento pediátrico.