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Transporte aéreo

Criança de 1 ano sofre queimaduras com água quente em Sooretama

Menina teve queimaduras no rosto, tórax e mão direita e foi transportada de helicóptero para hospital em Vitória

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2026 às 18:40
Criança foi levada ao Hospital Estadual Infantil de Vitória – Dra. Milena Gottardi (HINSG).
Helicóptero e ambulância que participaram do transporte da criança até o Hospital Estadual Infantil de Vitória – Dra. Milena Gottardi (HINSG). Divulgação | Notaer

Uma criança de 1 ano sofreu queimaduras após ser atingida por água quente dentro de casa, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ela precisou ser transportada de helicóptero para um hospital de referência em Vitória.


De acordo com informações repassadas às equipes de atendimento, a mãe estava com uma panela de água quente no fogão quando a criança puxou o utensílio. O líquido caiu sobre o corpo dela, provocando queimaduras no rosto, tórax e na mão direita.


Após receber os primeiros atendimentos, a criança estava estável e medicada, conforme o Notaer. Diante da necessidade de atendimento especializado, a equipe foi acionada para realizar o transporte aeromédico até a Capital.


A criança foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória – Dra. Milena Gottardi (HINSG), referência em atendimento pediátrico.

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