Caso de mulher encontrada morta em casa tem reviravolta e prisão em Vitória

Um homem foi preso suspeito de matar a facadas Cintia Renata da Silva, de 41 anos, dentro da própria casa, no bairro Bonfim, em Vitória. O crime aconteceu na noite do dia 3 de setembro.





Segundo a Polícia Civil, inicialmente, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência que, a princípio, teria sido registrada como um possível suicídio. No entanto, durante os trabalhos no local, a perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) constatou que a vítima havia sido morta com golpes de arma branca, caracterizando o caso como feminicídio.





Mais detalhes sobre a prisão do suspeito e a relação dele com a vítima serão divulgados pela Polícia Civil durante uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (11).