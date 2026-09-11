Caso de mulher encontrada morta em casa tem reviravolta e prisão em Vitória

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Parece notícia repetida, mas não é: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade e queda de granizo para 19 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso é válido durante toda esta sexta-feira (11).
O alerta indica perigo potencial e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é baixo. Veja as cidades que estão sob alerta:
Uma mulher de 54 anos morreu em um acidente de moto na localidade de Córrego da Fama, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Cirlei Oliveira de Sousa perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore.
A vítima pilotava uma Honda Bros e seguia em direção ao centro de Atílio Vivácqua quando sofreu o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Cirlei morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
De acordo com a PM, a mulher não tinha permissão ou habilitação para conduzir motocicleta. A moto e os pertences pessoais da vítima ficaram sob a responsabilidade do filho. A Polícia Científica informou que o corpo de Cirlei foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota lamentando a morte de Cirlei, que era moradora do município.
Ruas de Vila Velha terão interdições parciais para o trânsito de veículos neste domingo (13) durante uma corrida de rua na cidade. Os atletas sairão do Parque da Prainha às 6h30, seguirão pelo Centro de Vila Velha até a Praia da Costa, vão contornar o Morro do Moreno e seguirão de volta para a Prainha, local da chegada. O total do percurso é de 7,4 quilômetros.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as vias serão liberadas gradativamente conforme os atletas avançarem pelo percurso. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar na região.
O trajeto terá início na Prainha e seguirá pela Avenida Luciano das Neves, Rua Quinze de Novembro, Avenida Antônio Gil Veloso, Rua Gastão Roubach, Rua Santa Leocádia, Rua Fernando Monteiro Lindenberg, Rua Miguel Aguiar, Rua Magnólia Aguiar, Rua São Paulo, Rua Castelo Branco e Rua Antônio Ataíde.
Um homem foi preso em flagrante por agredir, ameaçar e manter uma
mulher de 47 anos trancada dentro de casa em Muqui, no Sul do Espírito Santo, nesta
quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima gritou por socorro e os vizinhos
chamaram os militares. O suspeito tentou fugir e teria agredido os policiais durante a
abordagem.
Aos policiais, a mulher contou que vinha sofrendo violência
física e psicológica praticada pelo companheiro havia vários dias. Segundo a vítima, na quarta-feira (9), ela foi trancada dentro de casa e, após conseguir tomar um medicamento de uso controlado, teria sido obrigada pelo companheiro a ingerir mais remédios. Ela relatou ainda ter sofrido agressões físicas e sido ameaçada de morte com uma faca.
De acordo com a PM, o suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, cárcere privado, constrangimento ilegal com emprego de arma, injúria e resistência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Uma colisão entre dois caminhões deixou um pedestre de 59 anos ferido no bairro Tabajara, em Cariacica, nesta quinta-feira (10). Testemunhas contaram à Polícia Militar que, com o impacto da batida, barras de ferro transportadas por um dos veículos se soltaram e atingiram o homem, que passava pelo local.
A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Segundo a Polícia Militar, os motoristas não foram encontrados no local.
Um elefante-marinho foi visto descansando na areia da praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (10). O animal foi filmado por um banhista, que se aproximou e, surpreso, comentou: “o tamanho desse bichão”. O mesmo elefante-marinho também foi visto na terça-feira (8), na região de Degredo, próxima à praia onde foi registrado nesta quinta.
Segundo Milton Marcondes, médico-veterinário e coordenador de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, a presença de elefantes-marinhos na região é comum. Durante a juventude, esses animais costumam viver em colônias na Argentina. Na fase adulta, porém, percorrem longas distâncias e chegam ao litoral brasileiro.
Os elefantes-marinhos passam boa parte do tempo no mar, onde se alimentam, e procuram a areia para descansar quando estão cansados.
Para garantir a segurança do animal e dos banhistas, a orientação é manter pelo menos 20 metros de distância e evitar qualquer tentativa de aproximação. Apesar de parecer lento, o elefante-marinho é um animal pesado e pode se movimentar rapidamente. Segundo o veterinário, ele também pode morder e há risco de transmissão de doenças.
O Instituto Baleia Jubarte informou que monitora o animal desde 4 de agosto e que o acompanhamento continua.
Uma mulher foi condenada pela Justiça a devolver R$ 9.499 a uma moradora de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, vítima de um golpe aplicado pelo WhatsApp. Segundo o processo, a ré se passou pela filha da vítima e pediu que ela pagasse um boleto ou fizesse uma transferência bancária nesse valor.
A vítima só descobriu que havia caído no golpe depois de entrar em contato com a filha e perceber que ela não havia feito o pedido. Em seguida, procurou a instituição responsável pela transação e solicitou o bloqueio da conta bancária vinculada à ré, além dos documentos apresentados por ela e dos respectivos contratos.
A mulher entrou com uma ação na Justiça contra a suspeita e a empresa que intermediou o pagamento. O processo tramitou na 1ª Vara de Afonso Cláudio. O juiz, porém, considerou que a empresa não poderia ser responsabilizada, pois teria atuado apenas como intermediadora do pagamento de um boleto emitido de forma fraudulenta, sem obter qualquer benefício com a operação.
Em relação à ré, o juiz determinou o pagamento de R$ 2 mil por danos morais, além da devolução dos R$ 9.499 perdidos pela vítima, a título de danos materiais. Os valores ainda serão acrescidos de correção monetária e juros. A decisão cabe recurso.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade para 22 cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, é válido das 8h45 às 23h59 desta quinta-feira (10) e abrange municípios da Região Sul do Estado.
Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O instituto também alerta para o risco de queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Confira as cidades incluídas no alerta:
Um motorista de 35 anos, identificado como Guilherme Anholeti Nunes, morreu no acidente em Rio Novo do Sul morreu após a picape que dirigia colidir de frente com um caminhão na madrugada desta quinta-feira (10), na BR 101, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente.
Conforme apuração da PRF, a vítima dirigia um Fiat Strada Working, no sentido Vitória, quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz Atego 1419, que seguia no sentido contrário.
Segundo familiares, Guilherme voltava da casa da namorada, em Marataízes, e seguia para Iconha. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Polícia Científica. O caminhoneiro, de 41 anos, não ficou ferido.
A rodovia foi sinalizada até a chegada da perícia e a liberação do tráfego. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o trânsito foi totalmente liberado às 5h19. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.
Um carro, modelo Fiat Palio, pegou fogo e ficou destruído na manhã desta quinta (10) no bairro Alvorada, em Vila Velha. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, uma mulher e a filha, de 2 anos, estavam dentro do veículo quando o incêndio começou. Ninguém ficou ferido.
Um morador contou que ouviu uma explosão e, ao olhar pela varanda, viu o veículo já em chamas. A mãe e a criança conseguiram sair do carro antes que as chamas se espalhassem.
A proprietária informou que perdeu documentos que estavam dentro do veículo.
* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.