Vai um café aí? Saiba onde pedir combos promocionais com a bebida em Vila Velha

A hora do café vem com inúmeras possibilidades de dar água na boca durante a oitava edição do Café no Praia. O circuito gastronômico realizado em Vila Velha pelo Shopping Praia da Costa vai oferecer, de 11 a 27 de setembro, oito combos exclusivos de bebida e acompanhamentos por um valor fixo.
A ação acontece em seis lojas do centro comercial - entre cafeterias, confeitarias e gelaterias, com a ideia de convidar o público a experimentar combinações selecionadas de comidinhas e cafés a um preço único de R$ 23,90.
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R$ 23,90
Preço dos combos de 11 a 27/09
Participam do 8º Café no Praia Havanna, Gelato Borelli, Monza, Boali, Tangerina Café e Halfe. Os cardápios foram montados especialmente para a ação e incluem opções que vão de pão de queijo a croissant e brownie até combinações que incluem torta doce, empanada e gelato. Veja em detalhes abaixo.
- HAVANNA - Latte Helado + empanada de carne ou Cappuccino Havanna + pão de queijo recheado com doce de leite
- GELATO BORELLI - Café espresso + copinho P de gelato
- MONZA - Cappuccino tradicional + croissant de frango
- BOALI - Café espresso duplo ou cappuccino + tostilha
- TANGERINA CAFÉ - Cappuccino tradicional + porção de pão de queijo + fatia de torta de limão ou Café coado grande + porção de pão de queijo + fatia de Banoffee
- HALFE - Café duplo ou café latte P + pão de queijo (1 unidade) + brownie
CAFÉ NO PRAIA - 8ª edição
Quando: de 11 a 27 de setembro de 2026
Onde: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Cafeterias participantes: Havanna, Gelato Borelli, Monza, Boali, Tangerina Café e Halfe
Combo promocional: R$ 23,90
Mais informações: @shoppingpraiadacosta.