Vai um café aí? Saiba onde pedir combos promocionais com a bebida em Vila Velha

A hora do café vem com inúmeras possibilidades de dar água na boca durante a oitava edição do Café no Praia. O circuito gastronômico realizado em Vila Velha pelo Shopping Praia da Costa vai oferecer, de 11 a 27 de setembro, oito combos exclusivos de bebida e acompanhamentos por um valor fixo.





A ação acontece em seis lojas do centro comercial - entre cafeterias, confeitarias e gelaterias, com a ideia de convidar o público a experimentar combinações selecionadas de comidinhas e cafés a um preço único de R$ 23,90.