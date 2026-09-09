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Lanche especial

Vai um café aí? Saiba onde pedir combos promocionais com a bebida em Vila Velha

8ª edição do Café no Praia reúne seis cafeterias, confeitarias e gelaterias do Shopping Praia da Costa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 08:00

Combo Halfe | Café no Praia 2026 (setembro)
Combo Halfe Adessandro Reis

A hora do café vem com inúmeras possibilidades de dar água na boca durante a oitava edição do Café no Praia. O circuito gastronômico realizado em Vila Velha pelo Shopping Praia da Costa vai oferecer, de 11 a 27 de setembro, oito combos exclusivos de bebida e acompanhamentos por um valor fixo. 


A ação acontece em seis lojas do centro comercial - entre cafeterias, confeitarias e gelaterias, com a ideia de convidar o público a experimentar combinações selecionadas de comidinhas e cafés a um preço único de R$ 23,90.

R$ 23,90

Preço dos combos de 11 a 27/09

Participam do 8º Café no Praia Havanna, Gelato Borelli, Monza, Boali, Tangerina Café e Halfe. Os cardápios foram montados especialmente para a ação e incluem opções que vão de pão de queijo a croissant e brownie até combinações que incluem torta doce, empanada e gelato. Veja em detalhes abaixo.

Combos do festival:

  • HAVANNA - Latte Helado + empanada de carne ou Cappuccino Havanna + pão de queijo recheado com doce de leite
  • GELATO BORELLI - Café espresso + copinho P de gelato
  • MONZA - Cappuccino tradicional + croissant de frango
  • BOALI - Café espresso duplo ou cappuccino + tostilha
  • TANGERINA CAFÉ - Cappuccino tradicional + porção de pão de queijo + fatia de torta de limão ou Café coado grande + porção de pão de queijo + fatia de Banoffee
  • HALFE - Café duplo ou café latte P + pão de queijo (1 unidade) + brownie

CAFÉ NO PRAIA - 8ª edição

Quando: de 11 a 27 de setembro de 2026

Onde: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha 

Cafeterias participantes: Havanna, Gelato Borelli, Monza, Boali, Tangerina Café e Halfe

Combo promocional: R$ 23,90

Mais informações: @shoppingpraiadacosta.

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