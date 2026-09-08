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Crocante

Já provou morango cravejado? Veja como fazer em casa essa receita que virou febre

Doce resgata a memória do clássico morango do amor e conquista pela combinação perfeita de sabores e texturas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 14:54

Morango cravejado (Imagem: Denise de Almeida | Shutterstock)
Morango cravejado Crédito: Imagem: Denise de Almeida | Shutterstock

O morango cravejado se tornou a nova grande tendência das redes sociais. Feito com morangos frescos, brigadeiro de leite em pó e uma casquinha crocante de caramelo, o doce conquista pela combinação perfeita de sabores e texturas. 


Inspirado no morango do amor, o doce aposta em um preparo mais prático e em uma casquinha delicada, que se quebra facilmente a cada mordida. Além de explorar o contraste entre a fruta, a cremosidade do brigadeiro e a crocância do caramelo, a receita é uma opção para servir em celebrações ou incluir no cardápio de vendas.

A seguir, confira o passo a passo para prepará-lo:

Morango cravejado

Ingredientes

Brigadeiro de leite em pó

  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 4 colheres de sopa de leite em pó
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 8 morangos

Caramelo e montagem

  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de vinagre de maçã
  • 400 g de chocolate branco
  • Corante alimentício vermelho a gosto

Modo de preparo

Brigadeiro de leite em pó

Em água corrente, lave os morangos e seque bem com papel-toalha. Retire as folhas com as mãos e reserve os morangos e as folhas. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a manteiga. Leve ao fogo baixo e mexa sem parar até desgrudar do fundo da panela e obter o ponto para enrolar. Transfira para um recipiente e aguarde esfriar. Cubra com plástico-filme e reserve.

Caramelo

Em outra panela, coloque o açúcar, a água, o vinagre de maçã e o corante alimentício e misture até dissolver os grãos de açúcar. Leve ao fogo médio e cozinhe até começar a ferver e engrossar, sem mexer para não açucarar o caramelo. Desligue o fogo, transfira para um tapete de silicione e espalhe com uma espátula formando uma camada fina. Deixe descansar até resfriar e endurecer completamente.

Montagem

Espete os morangos em palitos de churrasco e reserve. Unte as mãos com manteiga, pegue pequenas porções do brigadeiro de leite em pó e cubra as frutas completamente. Reserve. Dobre ao meio o tapete de silicone com o caramelo e pressione com as mãos para quebrá-lo em pedaços bem pequenos.

Em um recipiente, coloque o chocolate branco e leve ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos, até derreter. Adicione os pedaços de caramelo e misture. Banhe os morangos na cobertura e disponha-os sobre o papel-manteiga até secarem. Retire os palitos e cubra o espaço deixado por eles com as folhas dos morangos. Sirva em seguida.

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