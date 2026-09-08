Já provou morango cravejado? Veja como fazer em casa essa receita que virou febre

O morango cravejado se tornou a nova grande tendência das redes sociais. Feito com morangos frescos, brigadeiro de leite em pó e uma casquinha crocante de caramelo, o doce conquista pela combinação perfeita de sabores e texturas.





Inspirado no morango do amor, o doce aposta em um preparo mais prático e em uma casquinha delicada, que se quebra facilmente a cada mordida. Além de explorar o contraste entre a fruta, a cremosidade do brigadeiro e a crocância do caramelo, a receita é uma opção para servir em celebrações ou incluir no cardápio de vendas.