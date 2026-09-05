Morango cravejado de travessa: confira receita passo a passo

Passada a febre do morango do amor, um novo doce feito com a fruta viralizou nas redes sociais e virou hit na confeitaria: o morango cravejado.





Na sobremesa, o azedinho segue como protagonista, porém a cobertura que o envolve combina brigadeiro, chocolate branco e pequenos pedaços crocantes de caramelo vermelho.





O nome da guloseima vem justamente da aparência. Depois de pronta, ela ganha uma cobertura irregular e brilhante, com pontos vermelhos que lembram uma joia cravejada de rubis.





A seguir, Claudia Genaro, chef e consultora pedagógica do Instituto Gourmet, apresenta uma nova versão: o morango cravejado de travessa. Confira a receita abaixo!