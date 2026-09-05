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Nova febre

Morango cravejado de travessa: confira receita passo a passo

A sobremesa é uma versão do doce que viralizou nas redes sociais e virou a nova sensação da confeitaria
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 07:00

Passada a febre do morango do amor, um novo doce feito com a fruta viralizou nas redes sociais e virou hit na confeitaria: o morango cravejado


Na sobremesa, o azedinho segue como protagonista, porém a cobertura que o envolve combina brigadeiro, chocolate branco e pequenos pedaços crocantes de caramelo vermelho.


O nome da guloseima vem justamente da aparência. Depois de pronta, ela ganha uma cobertura irregular e brilhante, com pontos vermelhos que lembram uma joia cravejada de rubis.


A seguir, Claudia Genaro, chef e consultora pedagógica do Instituto Gourmet, apresenta uma nova versão: o morango cravejado de travessa. Confira a receita abaixo! 

Morango cravejado na travessa
Morango cravejado na travessa Acervo/Instituto Gourmet
Morango cravejado de travessa

Ingredientes:


Creme


  • 2 latas ou caixinhas de leite condensado
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 3 colheres (sopa) de leite em pó
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Cristais de açúcar
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • ½ xícara (chá) de água
  • 1 colher (sopa) de vinagre
  • Corante alimentício vermelho a gosto


Montagem e cobertura


  • 2 bandejas de morangos
  • 250 g de chocolate branco

Modo de preparo:


  1. Prepare os cristais de açúcar: com o fogo desligado, coloque o açúcar, a água, o vinagre e algumas gotas de corante vermelho em uma panela. Misture bem.
  2. Ligue o fogo e não mexa mais. Deixe a mistura ferver até que as bolhas comecem a demorar mais para estourar.
  3. Para testar o ponto, coloque uma pequena quantidade do caramelo em um recipiente com água gelada. Se endurecer imediatamente e ficar com textura semelhante à de vidro, está pronto.
  4. Despeje o caramelo sobre um tapete de silicone e deixe esfriar completamente.
  5. Creme: coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a manteiga em uma panela.
  6. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o creme engrossar e ficar consistente. Retire do fogo e deixe amornar.


Montagem: 


  1. Lave e seque muito bem os morangos. Retire os cabinhos e corte as frutas em pedaços.
  2. Em uma travessa, faça uma camada de creme e espalhe parte dos morangos por cima. Repita as camadas até finalizar os ingredientes.
  3. Para fazer a cobertura, quebre o caramelo já frio em pedaços pequenos. Em seguida, derreta o chocolate branco no micro-ondas, em intervalos de 30 segundos, mexendo a cada pausa até obter uma mistura lisa.
  4. Misture os pedaços de caramelo ao chocolate branco derretido e espalhe sobre toda a superfície da sobremesa. 
  5. Leve à geladeira até a cobertura firmar.

Dicas importantes:

1

Como acertar o ponto do caramelo?

O caramelo é o responsável pela textura crocante e pelo efeito que dá nome à sobremesa. Por isso, essa é a etapa que mais merece atenção. Depois que a mistura for para o fogo, não mexa mais. Para verificar se chegou ao ponto, faça o teste da água gelada: uma pequena quantidade do caramelo deve endurecer imediatamente e ficar quebradiça, com aparência semelhante à de vidro. Outro cuidado é deixar o caramelo esfriar completamente antes de quebrá-lo. Se ainda estiver quente, além de dificultar o manuseio, ele pode alterar a textura do chocolate branco.

2

Como evitar que o morango solte água

Esse cuidado começa na escolha da fruta. Prefira morangos firmes, maduros e sem partes machucadas. Depois de higienizá-los, seque-os muito antes de cortar. O excesso de água pode deixar o creme mais líquido e prejudicar a montagem. Também é melhor cortar os morangos perto do momento de montar a sobremesa. Assim, eles preservam melhor sua textura e tendem a liberar menos líquido.

Fonte: Instituto Gourmet. Clique aqui para ver mais receitas

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