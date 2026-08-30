Que tal um bolo bem molhadinho para acompanhar o café? O de tapioca granulada que você confere a seguir é uma ótima pedida. Simples de preparar, ele é feito com ingredientes acessíveis e esbanja cremosidade.
Curtiu a dica? Então, acompanhe as instruções de preparo passo a passo e capriche!
Ingredientes:
- 300g de tapioca granulada
- 2 caixinhas de leite condensado (395g cada uma)
- 850ml de leite bem quente
- 1 garrafinha de leite de coco (200ml)
- 1/2 xícara de coco ralado
- 1/2 xícara de leite em pó
- Coco ralado para decorar
- Coloque o leite quente em uma tigela e junte a tapioca granulada. Misture e deixe hidratando por 10 minutos.
- Acrescente o leite de coco e misture. Junte o leite condensado, o coco ralado e o leite em pó.
- Mexa com a ajuda de um fouet até incorporar todos os ingredientes.
- Transfira a massa para uma forma untada com óleo. A forma sugerida é a de 21cm de diâmetro por 9cm de altura.
- Leve a massa para gelar por aproximadamente seis horas. Se possível, prepare a receita de um dia para o outro de forma que o bolo fique bem firme e isso facilite na hora de desenformar.
- Desenforme o bolo e decore com coco ralado a gosto.