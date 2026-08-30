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Passo a passo

Bolo de tapioca molhadinho e cremoso é dica para o café da tarde; veja receita

Doce é feito com ingredientes acessíveis, como leite de coco, tapioca granulada, leite condensado e coco ralado
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Agosto de 2026 às 10:00

Bolo de tapioca
Bolo de tapioca Cristal Alimentos

Que tal um bolo bem molhadinho para acompanhar o café? O de tapioca granulada que você confere a seguir é uma ótima pedida. Simples de preparar, ele é feito com ingredientes acessíveis e esbanja cremosidade.


Curtiu a dica? Então, acompanhe as instruções de preparo passo a passo e capriche!

Bolo de tapioca

Ingredientes: 

  • 300g de tapioca granulada
  • 2 caixinhas de leite condensado (395g cada uma)
  • 850ml de leite bem quente 
  • 1 garrafinha de leite de coco (200ml)
  • 1/2 xícara de coco ralado
  • 1/2 xícara de leite em pó
  • Coco ralado para decorar

Modo de preparo: 

  1. Coloque o leite quente em uma tigela e junte a tapioca granulada. Misture e deixe hidratando por 10 minutos.
  2. Acrescente o leite de coco e misture. Junte o leite condensado, o coco ralado e o leite em pó.
  3. Mexa com a ajuda de um fouet até incorporar todos os ingredientes.
  4. Transfira a massa para uma forma untada com óleo. A forma sugerida é a de 21cm de diâmetro por 9cm de altura.
  5. Leve a massa para gelar por aproximadamente seis horas. Se possível, prepare a receita de um dia para o outro de forma que o bolo fique bem firme e isso facilite na hora de desenformar.
  6. Desenforme o bolo e decore com coco ralado a gosto.

Fonte: Cristal Alimentos. Clique aqui para ver mais receitas.  

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