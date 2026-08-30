Pequenas livrarias são negócios culturais e deveriam ser tratadas como tal

Há uma boa notícia no mercado editorial brasileiro: novas livrarias estão surgindo. Segundo o Anuário Nacional de Livrarias, cerca de cem abriram desde o segundo semestre de 2021. Ainda assim, o país tem apenas 2.972 estabelecimentos, aproximadamente um para cada 72 mil habitantes, concentrados sobretudo no Sudeste.





Para dimensionar essa escassez, basta comparar: o Brasil tem quase cem mil farmácias, cerca de cinco para cada dez mil habitantes. Enquanto a OMS recomenda uma farmácia para cada 10 mil pessoas, a Unesco indica a mesma proporção para livrarias. Estamos muito longe disso.

É ótimo celebrar novas portas abertas. Mas talvez seja justamente agora que devamos fazer uma pergunta menos romântica: o que estamos construindo para que elas continuem abertas daqui a cinco ou dez anos?