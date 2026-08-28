A Defesa Civil começa antes da emergência

Esse conhecimento faz diferença porque quem vive na comunidade conhece sua realidade e seus pontos de atenção. Muitas vezes, é o morador quem primeiro percebe uma mudança que pode representar risco. Quando essa percepção se soma à preparação técnica da Defesa Civil, ampliamos nossa capacidade de antecipar problemas e agir com mais rapidez.





Esse trabalho vai avançar. Nos bairros Ataíde e Cavalieri, estamos articulando novos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, ampliando essa rede de prevenção na cidade.





Mais do que formar voluntários, os Nupdecs ajudam a construir uma cultura de proteção nas comunidades. Essa cultura começa quando uma família sabe como agir diante de um alerta, um morador sabe a quem comunicar uma situação de risco e uma comunidade conhece os caminhos seguros para agir em uma emergência.





Esse é mais um passo importante para fortalecer a proteção da população. A Defesa Civil precisa estar cada vez mais próxima das comunidades, ampliando a prevenção e preparando as pessoas para agir com segurança.





Esse trabalho caminha ao lado dos investimentos estruturantes. Nos últimos anos, Vila Velha investiu R$ 10,6 milhões em obras de contenção em 13 setores de risco mapeados no Plano Municipal de Redução de Risco. E seguimos avançando, com novas intervenções previstas para Jaburuna, Alvorada e Paul, em investimentos de aproximadamente R$ 3,5 milhões por meio do PAC.