A Defesa Civil começa antes da emergência

Quando uma situação de emergência acontece, cada minuto importa. Mas a diferença entre o risco e o desastre muitas vezes começa antes: na informação que chegou, no alerta compreendido e, principalmente, na comunidade preparada para agir.
É por isso que Defesa Civil não pode ser lembrada apenas quando chove forte, quando uma encosta apresenta risco ou quando uma ocorrência exige uma resposta imediata. Defesa Civil também é prevenção, preparação, informação e participação da comunidade.
Em Vila Velha, estamos fortalecendo esse trabalho a partir de uma convicção: uma cidade mais preparada é construída também com a participação de seus moradores.
Um dos exemplos desse caminho é a implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). Os quatro núcleos já implantados estão nos bairros São Torquato, Vila Garrido, Jaburuna e Xuri, reunindo 50 moradores certificados após capacitação realizada ao longo do primeiro semestre.
São moradores que decidiram transformar conhecimento em cuidado com o lugar onde vivem. Durante a formação, aprenderam sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes, combate a incêndios, avaliação de riscos geológicos, sistemas de monitoramento e alerta e planos de contingência.
Esse conhecimento faz diferença porque quem vive na comunidade conhece sua realidade e seus pontos de atenção. Muitas vezes, é o morador quem primeiro percebe uma mudança que pode representar risco. Quando essa percepção se soma à preparação técnica da Defesa Civil, ampliamos nossa capacidade de antecipar problemas e agir com mais rapidez.
Esse trabalho vai avançar. Nos bairros Ataíde e Cavalieri, estamos articulando novos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, ampliando essa rede de prevenção na cidade.
Mais do que formar voluntários, os Nupdecs ajudam a construir uma cultura de proteção nas comunidades. Essa cultura começa quando uma família sabe como agir diante de um alerta, um morador sabe a quem comunicar uma situação de risco e uma comunidade conhece os caminhos seguros para agir em uma emergência.
Esse é mais um passo importante para fortalecer a proteção da população. A Defesa Civil precisa estar cada vez mais próxima das comunidades, ampliando a prevenção e preparando as pessoas para agir com segurança.
Esse trabalho caminha ao lado dos investimentos estruturantes. Nos últimos anos, Vila Velha investiu R$ 10,6 milhões em obras de contenção em 13 setores de risco mapeados no Plano Municipal de Redução de Risco. E seguimos avançando, com novas intervenções previstas para Jaburuna, Alvorada e Paul, em investimentos de aproximadamente R$ 3,5 milhões por meio do PAC.
Vivemos um período em que os eventos climáticos extremos exigem cada vez mais preparo dos municípios. Não podemos controlar a chuva, o vento ou outros fenômenos da natureza. Mas podemos investir em prevenção, tecnologia, planejamento, infraestrutura e, sobretudo, conhecimento.
É esse o caminho que estamos construindo em Vila Velha.
Ao fortalecer a Defesa Civil e ampliar a participação das comunidades, aumentamos nossa capacidade de proteger pessoas e reduzir riscos. Porque uma cidade preparada é aquela que se antecipa, identifica os riscos e mobiliza sua população para proteger vidas.
Governar também é isso: olhar para o que pode acontecer amanhã e tomar decisões hoje para cuidar das pessoas.
E, quando poder público e comunidade caminham juntos, a prevenção deixa de ser apenas uma responsabilidade da Defesa Civil e passa a ser um compromisso de todos nós. Porque proteger vidas começa muito antes da emergência. Começa com prevenção, informação e comunidade preparada.