Gabriela e Regina Duarte estão erradas: desconforto não é mau jornalismo

Vieram perguntas sobre os 74 dias no cargo, as consequências daquela escolha e a possibilidade de Regina voltar à política. Gabriela se incomodou. Pessoas que acompanhavam a entrevista também protestaram contra a insistência no assunto.





Regina, entretanto, quis responder. Disse que não voltaria a ocupar um cargo como aquele e reconheceu que há pessoas que não a perdoam até hoje pela decisão.





Depois da publicação, Gabriela criticou a condução da entrevista. Questionou o espaço dado à política em uma pauta cultural e argumentou que havia ali uma procura por declarações capazes de produzir manchetes e cliques.





A discussão sobre sensacionalismo é legítima. A conclusão de Gabriela, não.

Bill Kovach e Tom Rosenstiel, em “Os Elementos do Jornalismo”, apresentam um princípio que ajuda a compreender o episódio: a primeira lealdade do jornalismo é com os cidadãos. Não é com o governo, com o anunciante, com o dono do jornal e tampouco com a fonte entrevistada. Os autores também defendem a independência do jornalista em relação àqueles que cobre.





Essa independência pressupõe algo básico: a pauta pode começar com uma peça de teatro, mas a fonte não determina onde termina a entrevista.





Regina Duarte não é somente uma atriz divulgando um espetáculo. É uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira que decidiu deixar uma carreira de décadas na Globo para integrar um governo.





Exerceu um cargo público e participou de um dos períodos politicamente mais controversos da história recente do país. Perguntar sobre isso não significa introduzir artificialmente política em uma entrevista sobre teatro. A política já pertence à sua biografia pública.