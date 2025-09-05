Editorias do Site
Redes Sociais

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo

A atriz de 78 anos explicou que o motivo foi um machucado no pé

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:10

Regina Duarte tranquiliza fãs após aparecer em cadeira de rodas durante evento
Regina Duarte tranquiliza fãs após aparecer em cadeira de rodas durante evento Crédito: Reprodução Instagram @reginaduarte

Aos 78 anos, Regina Duarte apareceu usando uma cadeira de rodas durante um passeio nesta semana. Em uma foto publicada em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 3, a atriz explicou o motivo e tranquilizou fãs: segundo a veterana de novelas, ela sentiu dores no pé devido a uma bolha no dedo, e precisou de auxílio para se deslocar.

Regina visitava o SP-Arte Rotas, realizado em São Paulo, e acabou precisando da ajuda para sair do evento devido ao machucado no pé esquerdo. Na imagem, ela aparece junto a uma oficial do Corpo de Bombeiros.

"Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por uma bota maligna", compartilhou. "Em visita à maravilhosa mostra SP-ARTE, e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira. O melhor de tudo vem agora: VALEU! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador", finalizou.

Recentemente, a atriz atualmente afastada das novelas participou do podcast PodCatia, de Catia Fonseca, e teceu críticas ao remake de Vale Tudo.

"Foi uma traição aos atores [da versão original] fazer remake. Se foi uma coisa que não deu muito certo, ok, querer refazer e aprimorar. Mas uma coisa bem feita, bem recebida, 100% de audiência, Ah, gente!", disparou.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Regina Duarte diz que 'continua admirando' Bolsonaro

Regina Duarte diz que 'continua admirando' Bolsonaro

Imagem - Regina Duarte retorna à Globo após saída polêmica em 2020

Regina Duarte retorna à Globo após saída polêmica em 2020

Imagem - Regina Duarte briga com seu ex-advogado em caso de Leila Diniz e Jair Bolsonaro

Regina Duarte briga com seu ex-advogado em caso de Leila Diniz e Jair Bolsonaro

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Festival Cine.Ema faz 10 anos com orquestra e cinema na Mata Atlântica

Festival Cine.Ema faz 10 anos com orquestra e cinema na Mata Atlântica
Imagem - Lázaro Ramos entra para Academia do Emmy e celebra produções brasileiras

Lázaro Ramos entra para Academia do Emmy e celebra produções brasileiras
Imagem - Budah e Lara Santana brilham no programa Conversa com Bial

Budah e Lara Santana brilham no programa Conversa com Bial