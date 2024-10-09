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Regina Duarte briga com seu ex-advogado em caso de Leila Diniz e Jair Bolsonaro

Atriz diz que o profissional sumiu com R$ 56 mil que deveriam ser pagos à filha da modelo, e ele diz que este é seu pagamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 15:16

A atriz Regina Duarte
A atriz Regina Duarte Crédito: Divulgação
A atriz Regina Duarte acusou seu ex-advogado, Francisco Carlos Cabrera de Oliveira, de ter "sumido" com R$ 56 mil voltados ao pagamento de uma indenização à Janaína Diniz, filha da atriz e modelo Leila Diniz, que teve a sua imagem utilizada fora de contexto em um vídeo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro que Duarte compartilhou.
A Folha de S.Paulo não conseguiu localizar o advogado. Ao jornal O Globo, ele disse que o valor foi considerado como um pagamento pelos seus honorários. Ele afirma que a secretária de Duarte teria feito o depósito de forma indevida, enquanto outro advogado deveria ter feito o pagamento à Justiça.
"Sempre fui amigo da Regina. Fui convocado para trabalhar para ela após seus antigos advogados terem perdido todos os prazos. Fomos contratados para elaborar os recursos e embargos. A secretária dela fez os pagamentos incorretamente. Quem deveria ter depositado o valor em juízo era o antigo advogado da Regina", disse Oliveira.
Oliveira foi destituído do cargo no dia 19 de setembro, após uma petição feita pela atual defensora de Duarte, Célia Cândida Marcondes Smith, à 6ª Vara Cível do Rio. No documento, ela disse que o advogado não havia transferido à Justiça o valor em questão e havia sido notificado extrajudicialmente em relação ao acontecido.
A assessoria da artista repassou à Folha de S.Paulo o pedido enviado ao ex-advogado requisitando a sua revogação da ação envolvendo Janaína Diniz.
Segundo o pedido, Cabrera teria solicitado os valores com a justificativa de que seriam depositados em "cumprimento à decisão judicial". Um mês depois, entretanto, os demais advogados da artista teriam se dado conta de que a indenização não havia sido computada pelo tribunal. Ele teria sido comunicado duas vezes sobre o envio de comprovantes da transferência, mas não justificou o destino do dinheiro.
"O que eu recebi são meus honorários. Se formos fazer um encontro de contas, ela ainda me deve. Recebi a Regina e uma secretária dela aqui em Curitiba, e elas não pagaram nada. Tenho todos os comprovantes", disse o advogado.

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