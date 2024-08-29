Caetano Veloso processa Carlos Bolsonaro por uso de 'Leãozinho' em publicação

O cantor e compositor Caetano Veloso Crédito: Aline Fonseca/Divulgação

Caetano Veloso vai processar o vereador Carlos Bolsonaro, do PL, por violação de direito autoral, após o político usar a música "Leãozinho" em uma publicação nas redes sociais na última terça-feira, segundo Paula Lavigne, mulher de Caetano.

A publicação, que foi excluída, tinha a imagem de perfil dos Advogados de Direita Brasil e trazia dados da lei Rouanet. A reportagem procurou o advogado de Carlos Bolsonaro, que não respondeu até esta publicação.