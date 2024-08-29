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Direito Autoral

Caetano Veloso processa Carlos Bolsonaro por uso de 'Leãozinho' em publicação

Caetano Veloso vai processar o vereador Carlos Bolsonaro, do PL, por violação de direito autoral
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 17:52

O cantor e compositor Caetano Veloso
O cantor e compositor Caetano Veloso Crédito: Aline Fonseca/Divulgação
Caetano Veloso vai processar o vereador Carlos Bolsonaro, do PL, por violação de direito autoral, após o político usar a música "Leãozinho" em uma publicação nas redes sociais na última terça-feira, segundo Paula Lavigne, mulher de Caetano.
A publicação, que foi excluída, tinha a imagem de perfil dos Advogados de Direita Brasil e trazia dados da lei Rouanet. A reportagem procurou o advogado de Carlos Bolsonaro, que não respondeu até esta publicação.
O processo é o segundo de Caetano contra a família Bolsonaro. Em 2022, o músico notificou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo uso de "Andar com Fé", de Gilberto Gil, gravada junto a Caetano, em uma publicação sobre investimentos em defesa civil.

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