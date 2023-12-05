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Caetano Veloso pede R$ 1,3 milhão à Osklen por uso não autorizado de imagem

OUTRO LADO: Ao receber notificação extrajudicial em agosto, presidente da marca disse estar surpreso e que avaliava o caso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 08:33

Caetano Veloso apresenta a turnê
Caetano Veloso pede R$ 1,3 milhão à Osklen por uso não autorizado de imagem Crédito: Arthur Louzada
Caetano Veloso está pedindo R$ 1,3 milhão de indenização em uma ação contra a empresa Osklen, do empresário Oskar Metsavaht, que acusa de usar sem autorização sua imagem na campanha publicitária de sua nova coleção de verão, "Brazilian Soul". O caso corre na 29ª Vara Cível da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro.
"Usaram a imagem do autor e do icônico movimento criado por ele para lançar e impulsionar as vendas de uma coleção de roupas com sua marca e, com isso, obter vantagens indevidas, locupletando-se ilicitamente de forma notoriamente parasitária", dizem os advogados do artista, de acordo com a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.
A Folha tentou entrar em contato com Oskar Metsavaht, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.
Em nota divulgada em agosto pelo jornal carioca, quando foi enviada uma notificação extrajudicial, Metsavaht disse ter recebido o aviso com um misto de surpresa e decepção. Ele afirma que a Osklen celebra a cultura e dá voz a "movimentos culturais dos quais nos orgulhamos como brasileiros".
"Tropicália designa um movimento cultural brasileiro, símbolo de liberdade de expressão, o que aumenta minha surpresa frente ao pleito desta suposta infração. O assunto está sendo avaliado e será tratado dentro das instâncias devidas", escreveu.
O cantor pede que sejam pagos em danos morais R$ 300 mil, pela Osklen e por Oskar Metsavaht, e R$ 1 milhão em danos materiais. Também pede que a Osklen seja obrigada a retirar de circulação produtos que remetam ao músico e à tropicália, bem como sejam removidas as publicações que remetam ao artista e ao movimento.

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