Morre Gil Brother Away, humorista escrachado do 'Hermes e Renato', aos 66

Gil Brother Away, ex-integrante de "Hermes e Renato", sofreu um AVC e está internado desde o dia 23 de maio Crédito: Reprodução/Instagram/@gilbrotheraway_oficial

Morreu na noite deste domingo o humorista Gil Brother Away, aos 66 anos, conhecido por fazer parte do programa "Hermes e Renato". Ele havia sofrido um AVC em maio. A morte foi confirmada no perfil do Instagram do ator.

"Eu sou o lúcido mais louco dá história do trauma do pensamento humano", diz a publicação, em referência a uma frase célebre do ator. "Nos encontramos no céu, meus pigmeus."

O sobrinho do artista, Willian Passos, criou uma vaquinha virtual após o AVC para arrecadar fundos para o tratamento de Gil Brother.

O AVC ocorreu após o ator cair e bater com a cabeça, no Rio de Janeiro, onde morava com Passos, que lamentou a morte do ator nas redes sociais. Depois do acidente, Gil Brother ainda descobriu ter câncer de próstata e na bexiga.