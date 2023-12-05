Morre Gil Brother Away, humorista escrachado do 'Hermes e Renato', aos 66

Morreu na noite deste domingo o humorista Gil Brother Away, aos 66 anos, conhecido por fazer parte do programa "Hermes e Renato". Ele havia sofrido um AVC em maio. A morte foi confirmada no perfil do Instagram do ator.
"Eu sou o lúcido mais louco dá história do trauma do pensamento humano", diz a publicação, em referência a uma frase célebre do ator. "Nos encontramos no céu, meus pigmeus."
O sobrinho do artista, Willian Passos, criou uma vaquinha virtual após o AVC para arrecadar fundos para o tratamento de Gil Brother.
O AVC ocorreu após o ator cair e bater com a cabeça, no Rio de Janeiro, onde morava com Passos, que lamentou a morte do ator nas redes sociais. Depois do acidente, Gil Brother ainda descobriu ter câncer de próstata e na bexiga.
Conhecido por criar bordões e por ser desbocado, Gil Brother ganhou fama após aparecer em programas do YouTube e da MTV.