Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre Gil Brother Away, humorista escrachado do 'Hermes e Renato', aos 66

Morreu na noite deste domingo o humorista Gil Brother Away, aos 66 anos, conhecido por fazer parte do programa "Hermes e Renato"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 21:32

Gil Brother Away, ex-integrante de
Gil Brother Away, ex-integrante de "Hermes e Renato", sofreu um AVC e está internado desde o dia 23 de maio Crédito: Reprodução/Instagram/@gilbrotheraway_oficial
Morreu na noite deste domingo o humorista Gil Brother Away, aos 66 anos, conhecido por fazer parte do programa "Hermes e Renato". Ele havia sofrido um AVC em maio. A morte foi confirmada no perfil do Instagram do ator.
"Eu sou o lúcido mais louco dá história do trauma do pensamento humano", diz a publicação, em referência a uma frase célebre do ator. "Nos encontramos no céu, meus pigmeus."
O sobrinho do artista, Willian Passos, criou uma vaquinha virtual após o AVC para arrecadar fundos para o tratamento de Gil Brother.
O AVC ocorreu após o ator cair e bater com a cabeça, no Rio de Janeiro, onde morava com Passos, que lamentou a morte do ator nas redes sociais. Depois do acidente, Gil Brother ainda descobriu ter câncer de próstata e na bexiga.
Conhecido por criar bordões e por ser desbocado, Gil Brother ganhou fama após aparecer em programas do YouTube e da MTV.

Veja Também

Motorista que atropelou Kayky Brito rebate críticas por tentar virar influencer

Bruna Surfistinha fala pela 1ª vez sobre acusação de abandonar animais; 'Fui proibida'

Alcione deixa palco por alguns minutos após passar mal durante apresentação em navio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados