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Família Real

Príncipe Harry e Meghan Markle são cortados do casamento de padrinho do filho

Aristocrata inglês Hugh Grosvenor preferiu as presenças do rei Charles 3° e do príncipe William na celebração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 08:26

Harry irá à Abadia de Westminster para a coroação, mas Meghan ficará nos EUA com seus filhos
Harry e Meghan Markle são cortados do casamento de padrinho do filho Crédito: Reuters
Harry e Meghan Markle ficaram mais uma vez de fora de uma lista de convidados de um evento relacionado a família real. Segundo o jornal britânico The Sunday Times, o aristocrata inglês Hugh Grosvenor preferiu as presenças do rei Charles 3º e do príncipe William do que dos compadres no seu casamento em junho de 2024. Isso mesmo, Hugh é um dos padrinhos do primogênito do príncipe e a atriz, Archie, 4, e cortou a dupla da celebração.
A situação ainda é mais constrangedora para o amigo de infância de Harry e William porque ele é afilhado do monarca e, teria sido aconselhado a tomar uma decisão difícil: tirar o caçula e mulher da lista. Com uma fortuna estimada em £ 9,42 bilhões, mais de 58,2 bilhões de reais, Grosvenor trabalha com vendas de imóveis e foi um dos convidados diretos da cerimônia de coroação de Charles 3º.
De acordo com a reportagem, ele está na torcida para que a família se acerte no Natal. A futura esposa dele é Olivia Henson, também próxima da família real, e não queria ter problemas na cerimônia.
"O Hugh é um dos poucos amigos em comum do William e do Harry que manteve vínculos e diálogos com os dois [após a renúncia de Harry às suas funções na realeza, em janeiro de 2020]. Ele gostaria que a dupla se entendesse, mas compreendeu que isso provavelmente não vai acontecer antes do casamento", disse uma fonte próxima ao empresário.
Os representantes de Harry e Meghanarkle ainda não se pronunciaram em público sobre a ausência dos nomes deles na lista de convidados do casamento. Em resposta aos questionamentos da imprensa internacional sobre a ausência do casal na lista dos convidados já anunciada, um assessor pessoal de Hugh Grosvenor afirmou: "Não estamos em posição de comentar a lista de convidados".

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