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No antigo Twitter

"Lembra quando Bolsonaro era o fascista?", escreve filho de John Lennon

Ativo no X (antigo Twitter), o filho mais novo de John Lennon e Yoko Ono repercutiu na rede social após fazer uma postagem polêmica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 16:26

Ativo no X (antigo Twitter), o filho mais novo de John Lennon e Yoko Ono repercutiu na rede social após fazer uma postagem polêmica.
"Lembra quando Bolsonaro era o fascista? Pois é, eu também...", escreveu ele. A publicação tem quase quatro mil curtidas e 500 comentários.
Um deles é o do deputado federal Nikolas Ferreira, que disse que o ex-presidente não é fascista. Depois, Sean ainda compartilhou uma postagem que diz que as pessoas que chamam outras de fascistas são contra a liberdade de expressão. "Nunca vou entender."
A postagem ocorre na mesma semana que Elon Musk, dono da plataforma, acusou o ministro do STF Alexandre de Moraes de censura e ameaçou descumprir ordens judiciais brasileiras. O ministro, por sua vez, incluiu o empresário como investigado em inquéritos do Supremo.

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