"Lembra quando Bolsonaro era o fascista?", escreve filho de John Lennon

Ativo no X (antigo Twitter), o filho mais novo de John Lennon e Yoko Ono repercutiu na rede social após fazer uma postagem polêmica.

"Lembra quando Bolsonaro era o fascista? Pois é, eu também...", escreveu ele. A publicação tem quase quatro mil curtidas e 500 comentários.

Um deles é o do deputado federal Nikolas Ferreira, que disse que o ex-presidente não é fascista. Depois, Sean ainda compartilhou uma postagem que diz que as pessoas que chamam outras de fascistas são contra a liberdade de expressão. "Nunca vou entender."