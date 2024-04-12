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Gabriela Brown realiza tributo a Rita Lee neste sábado (13), em Vitória

Cantora, que retorna ao Espírito Santo após uma temporada na Ásia, se apresenta neste sábado (13), no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 12:00

Gabriela Brown realiza tributo a Rita Lee
Gabriela Brown realiza tributo a Rita Lee Crédito: Ana Luisa Grosso
Após uma temporada na Ásia, a cantora Gabriela Brown retorna ao Espírito Santo neste sábado (13), com um show inédito em tributo a Rita Lee. A artista promete encantar o público com uma mistura de composições autorais, além dos grandes hits da rainha do Rock.
Junta-se a Gabriela a banda Cachorro Caramelo, com seu blues brasileiro, sucesso de público. O DJ Bumba Meu Bowie fecha o line-up, com muita brasilidade dançante. A noite 'Erva Venenosa' acontece no palco da Selva, no Centro de Vitória, tem início às 21h, com ingressos antecipados no Zig.tickets. 
Sobre retornar à capital capixaba, Gabriela Brown descreve como uma sensação indescritível."Vitória sempre foi e sempre vai ser o meu ponto-chave de retorno. A minha base maior. Tanto de fãs, quanto de família, de amigos. Mesmo não tendo sido onde eu nasci, foi onde eu me enraizei de verdade. E onde nasceu a minha carreira musical", comenta.
Gabriela Brown realiza tributo a Rita Lee
Gabriela Brown realiza tributo a Rita Lee em Vitória Crédito: Divulgação
A cantora ainda promete trazer suas próprias versões dos grandes sucessos de Rita Lee. "Poder fazer um tributo a Rita Lee é das maiores honras. Ela é a maior artista, a minha maior inspiração brasileira. Uma mulher que eu identifico em muitos aspectos", comemora.
A Cachorro Caramelo foi escolhida a dedo para abrir a noite. Formada pelos veteranos Julio Camelo, Larissa Pacheco, Rodrigo Rezende, Thalles Zaban e Tércio Salvador, a banda promete entregar os grandes sucessos do blues. Junto a eles, o DJ Bumba Meu Bowie, um querido da pista "selvagem", e que promete entregar mais uma bateria dançante durante os intervalos.

SERVIÇO

  • Erva Venenosa: Gabriela Brown canta Rita Lee. Com Cachorro Caramelo e DJ Bumba Meu Bowie  
  • Quando: sábado (13)  
  • Horário: 21 horas
  • Onde: A Selva.  R. Sete de Setembro, 493 - Centro de Vitória 
  • Ingressos: no site Zig.Tickets  
  • Classificação 18 anos

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