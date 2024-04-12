Gabriela Brown realiza tributo a Rita Lee neste sábado (13), em Vitória

Gabriela Brown realiza tributo a Rita Lee Crédito: Ana Luisa Grosso

Após uma temporada na Ásia, a cantora Gabriela Brown retorna ao Espírito Santo neste sábado (13), com um show inédito em tributo a Rita Lee. A artista promete encantar o público com uma mistura de composições autorais, além dos grandes hits da rainha do Rock.

Junta-se a Gabriela a banda Cachorro Caramelo, com seu blues brasileiro, sucesso de público. O DJ Bumba Meu Bowie fecha o line-up, com muita brasilidade dançante. A noite 'Erva Venenosa' acontece no palco da Selva, no Centro de Vitória, tem início às 21h, com ingressos antecipados no Zig.tickets.

Sobre retornar à capital capixaba, Gabriela Brown descreve como uma sensação indescritível."Vitória sempre foi e sempre vai ser o meu ponto-chave de retorno. A minha base maior. Tanto de fãs, quanto de família, de amigos. Mesmo não tendo sido onde eu nasci, foi onde eu me enraizei de verdade. E onde nasceu a minha carreira musical", comenta.

Gabriela Brown realiza tributo a Rita Lee em Vitória Crédito: Divulgação

A cantora ainda promete trazer suas próprias versões dos grandes sucessos de Rita Lee. "Poder fazer um tributo a Rita Lee é das maiores honras. Ela é a maior artista, a minha maior inspiração brasileira. Uma mulher que eu identifico em muitos aspectos", comemora.

A Cachorro Caramelo foi escolhida a dedo para abrir a noite. Formada pelos veteranos Julio Camelo, Larissa Pacheco, Rodrigo Rezende, Thalles Zaban e Tércio Salvador, a banda promete entregar os grandes sucessos do blues. Junto a eles, o DJ Bumba Meu Bowie, um querido da pista "selvagem", e que promete entregar mais uma bateria dançante durante os intervalos.

SERVIÇO