André Prando faz show em homenagem a Sérgio Sampaio nesta sexta (12)

André Prando canta Sérgio Sampaio no ES Crédito: Diego Locatelli/Folhapress

A obra do eterno Sérgio Sampaio será homenageada nesta sexta-feira (12), em Vitória. Na voz de André Prando e convidados, as canções do cantor de Cachoeiro de Itapemirim irão ecoar no espaço Brizz, na Enseada do Suá, a partir das 21h. Além de Prando, o show conta com a produção do Duo Zebedeu (2 violões) e Edu Szajnbrum (percussão).

“Quem conhece a obra do Sérgio vai ver sucessos da carreira dele. E para quem não conhece, vai poder acessar de uma forma mais didática. É um repertório popular. A gente quis montar um show que fosse convidativo. Tem muitos momentos animados, tem samba, tem rock, ‘leros e leros e boleros’” - fazendo referência a uma música de Sampaio”, contou Prando.

Entre os sucessos de Sampaio, não faltará no repertório o clássico “Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua”. O show ainda irá contar as participações de Luiza Dutra (voz), Elaine Augusta (voz) e Oziel Neto (trompete). Além disso, às 19h, DJ Renatin abre o evento tocando brasilidades. A entrada é gratuita até às 20h, após esse horário será cobrado o valor de R$10.

Eu sou super fã de Sérgio Sampaio. Apesar dele ser um artista que muita gente interpreta como injustiçado pela mídia, também há muito carinho por ele. Existem muitos movimentos para que a obra dele não fique esquecida, como por exemplo o Festival Sérgio Sampaio. Eu sempre participo.

André Prando fez mega show no Fest Gastronomia 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

QUEM FOI SÉRGIO SAMPAIO

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, Sérgio Sampaio (1947 - 1994), fez muito sucesso nos anos 70 com a marcha “Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua”. O hit ganhou o público durante o sétimo Festival Internacional da Canção, em 1972. E embora não tenha ficado entre as premiadas, se tornou a música mais conhecida do capixaba.

Na bagagem, Sérgio Sampaio conta com três discos lançados em vida e um trabalho póstumo de qualidade reconhecida. Sua história na indústria musical - dita por muitos como injusta - foi abalada após receber o diagnóstico de tuberculose. Mesmo assim, Sampaio começou a gravar o LP sob produção de Raul Seixas.

Sérgio Sampaio posa para foto no Rio de Janeiro (RJ), em 1981 Crédito: Folhapress/Folhapress

Sérgio Sampaio morreu aos 47 anos de pancreatite, causada pelo álcool, cigarro e a má alimentação. “Eu conheci a obra de Sérgio a partir da obra de Raul Seixas, no álbum ‘Sociedade Da Grã-Ordem Kavernista’. Desde quando eu tive contato com a obra dele eu entendi todas as homenagens e tributos para esse grande artista. E é muito bonito ver que, além da galera que já conhece ele, existe uma renovação de público”, finalizou Prando.

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