Festival de churrasco é estendido e terá mais um fim de semana em Vitória

Festival de churrasco se estende por mais um fim de semana em Vitória Crédito: Carnivoria/Divulgação

Gosta de churrasco e não conseguiu aproveitar o festival em Vitória no último final de semana? Fique tranquilo porque a 3ª edição do Carnivoria, que trouxe para o evento neste ano mais de seis toneladas de carnes premium , foi estendido por mais um fim de semana, com entrada gratuita, e vai acontecer de sexta (12) a domingo (14), no estacionamento do Shopping Vitória.

O cardápio será preparado em 12 estações gastronômicas, com diferentes tipos de carne. Entre as opções: bife ancho, costela fogo de chão, texas brisket. Destaque para a novidade desta edição: o Surf&Turf, um prato que combina elementos do mar e da terra, e contém carne suína e frutos do mar.

As grelhas serão comandadas por grandes nomes da gastronomia, como Henrique Okuda, idealizador do festival e integrante da equipe vice-campeã mundial de churrasco. Cabe aos chefes garantirem uma viagem de sabores e texturas com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne.

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