Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival de churrasco é estendido e terá mais um fim de semana em Vitória
Entrada gratuita

Festival de churrasco é estendido e terá mais um fim de semana em Vitória

O evento, que trouxe seis toneladas de carne para a edição de 2024, se estende por mais três dias para os amantes de churrasco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 10:10

Festival de churrasco Carnivoria será realizado no Shopping Vitória
Festival de churrasco se estende por mais um fim de semana em Vitória Crédito: Carnivoria/Divulgação
Gosta de churrasco e não conseguiu aproveitar o festival em Vitória no último final de semana? Fique tranquilo porque a 3ª edição do Carnivoria, que trouxe para o evento neste ano mais de seis toneladas de carnes premium, foi estendido por mais um fim de semana, com entrada gratuita, e vai acontecer de sexta (12) a domingo (14), no estacionamento do Shopping Vitória.
O cardápio será preparado em 12 estações gastronômicas, com diferentes tipos de carne. Entre as opções: bife ancho, costela fogo de chão, texas brisket. Destaque para a novidade desta edição: o Surf&Turf, um prato que combina elementos do mar e da terra, e contém carne suína e frutos do mar. 
As grelhas serão comandadas por grandes nomes da gastronomia, como Henrique Okuda, idealizador do festival e integrante da equipe vice-campeã mundial de churrasco. Cabe aos chefes garantirem uma viagem de sabores e texturas com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne.

SERVIÇO

CARNIVORIA
Data: sexta (12), das 16h às 22h, sábado (13) e domingo (14), das 12h às 22h
Local: Estacionamento do Shopping Vitória

Veja Também

Com cinema, oficinas e exposições, Serra terá centro cultural e ambiental

Festival de churrasco em Aracruz terá cortes especiais e até fogo de chão

Confira 5 receitas de carne com molho para o jantar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Churrasco Cultura Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados