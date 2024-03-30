Festival de churrasco chega a Vitória com mais de 6 toneladas de carnes

Festival Carnivoria chega a Vitória mais uma vez com muitas novidades Crédito: Divulgação

Correção O título anterior dizia que o festival teria mais de 6 mil toneladas. A informação foi divulgada equivocadamente pela organização do evento. A quantidade correta é 6 toneladas.

Amantes de carnes, essa notícia é para vocês! Um dos maiores festivais de churrasco do Brasil está de volta a Vitória. Com mais de 6 toneladas de carnes premium, a 3ª edição do Carnivoria chega à capital entre os dias 5, 6, 7 e 8 de abril, com entrada gratuita, no estacionamento externo do Shopping Vitória.

Além de cervejas artesanais e pratos especiais para vegetarianos, a edição deste ano contará com muita música e diversão durante o feriado prolongado na cidade. Depois de receber mais de 45 mil pessoas em 2023, a 3º edição do evento vai contar com 12 estações gastronômicas, que vão reunir diferentes tipos de carne.

Entre as opções do cardápio: bife ancho, costela fogo de chão, texas brisket. Destaque para a novidade desta edição: o Surf&Turf, um prato que combina elementos do mar e da terra e contém carne suína e frutos do mar.

"O Carnivoria se tornou um evento esperado pelo público. A atração une boa gastronomia, com carnes e cervejas especiais, boa música e área infantil. É um programa para toda a família e que vai acontecer no feriado prolongado", afirma Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória.

Chefes renomados, música e área kids

As grelhas serão comandadas por grandes nomes da gastronomia, como Henrique Okuda, idealizador do festival e integrante da equipe vice-campeã mundial de churrasco. Cabe aos chefes garantirem uma viagem de sabores e texturas com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne.

Também não vai faltar música durante os quatro dias de evento. Entre as atrações já confirmadas estão: Dona Fran, Cadu Caruzo, Sheep&Parafina. E para que as crianças também possam se divertir, o evento terá ainda um ambiente recreativo com brincadeiras e oficinas para os pequenos.

SERVIÇO