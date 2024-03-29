Clássico

Bacalhau gratinado com espinafre é dica para o almoço de Páscoa

Confira uma receita imperdível preparada com a iguaria mais tradicional da Semana Santa. Rendimento é de oito porções
Evelize Calmon

Publicado em 29 de Março de 2024 às 06:00

Bacalhau gratinado sobre cama de espinafre Crédito: Qualy/Divulgação
Receitas com bacalhau são a principal tradição gastronômica da Semana Santa, vide a torta capixaba e algumas opções saborosas que sugerimos aqui, no HZ.
Se você ainda não escolheu a preparação ideal para o seu almoço no Domingo de Páscoa, veja abaixo uma dica imperdível: bacalhau gratinado sobre cama de espinafre, com cobertura de crosta de pão. 

BACALHAU GRATINADO COM ESPINAFRE

Rendimento: 8 porções 
Tempo médio de preparo: 1h40min
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Espinafre:
  • 2 maços de espinafre desfolhado
  • 2 colheres (sopa) de margarina cremosa com sal
  • 2 dentes de alho picado
  • Sal a gosto
  • Pimenta a gosto
  • Bacalhau: 
  • 3 colheres (sopa) de margarina cremosa com sal
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 dentes de alho picado
  • 6 xícaras (chá) de lascas de bacalhau dessalgado
  • Sal se necessário
  • Pimenta a gosto
  • Purê de batatas:
  • 1 quilo de batata descascada
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 4 colheres (sopa) de margarina cremosa com sal
  • Sal a gosto
  • Noz-moscada a gosto
  • Finalização: 
  • ½ xícara (chá) de pão amanhecido ralado
  • 1 xícara (chá) de parmesão
MODO DE PREPARO
  1. Espinafre: em uma panela média, coloque água e leve ao fogo para ferver. Adicione as folhas de espinafre e cozinhe por dois minutos. Escorra, passe água gelada e corte em pequenos pedaços. Na mesma panela, adicione a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Coloque os dentes de alho, misture e em seguida os espinafres. Tempere com sal, pimenta e coloque em uma assadeira média. Reserve.
  2. Bacalhau: em uma panela grande, coloque a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, refogue por dois minutos e em seguida o alho. Coloque o bacalhau dessalgado e misture bem. Tempere com sal se necessário e adicione pimenta. Coloque na assadeira, cobrindo todo o espinafre. Reserve.
  3. Purê de batata: em uma panela grande, coloque as batatas descascadas, cubra com água e leve para cozinhar. Quando estiver macia, escorra a água, esprema as batatas e volte ao fogo. Adicione o leite, a margarina e misture bem. Tempere com sal e finalize com a noz-moscada. Misture bem e coloque na assadeira por cima do bacalhau. Reserve.
  4. Finalização: em uma cumbuca pequena, adicione o pão amanhecido ralado e o parmesão; misture bem. Coloque por cima do purê de batata, cobrindo toda superfície e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos ou até que esteja dourado. Sirva em seguida com arroz branco.
Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

