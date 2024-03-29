Bacalhau gratinado com espinafre é dica para o almoço de Páscoa

Receitas com bacalhau são a principal tradição gastronômica da Semana Santa, vide a torta capixaba e algumas opções saborosas que sugerimos aqui, no HZ.
Se você ainda não escolheu a preparação ideal para o seu almoço no Domingo de Páscoa, veja abaixo uma dica imperdível: bacalhau gratinado sobre cama de espinafre, com cobertura de crosta de pão.
BACALHAU GRATINADO COM ESPINAFRE
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 1h40min
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Espinafre:
- 2 maços de espinafre desfolhado
- 2 colheres (sopa) de margarina cremosa com sal
- 2 dentes de alho picado
- Sal a gosto
- Pimenta a gosto
- Bacalhau:
- 3 colheres (sopa) de margarina cremosa com sal
- 1 cebola pequena picada
- 2 dentes de alho picado
- 6 xícaras (chá) de lascas de bacalhau dessalgado
- Sal se necessário
- Pimenta a gosto
- Purê de batatas:
- 1 quilo de batata descascada
- 2 xícaras (chá) de leite
- 4 colheres (sopa) de margarina cremosa com sal
- Sal a gosto
- Noz-moscada a gosto
- Finalização:
- ½ xícara (chá) de pão amanhecido ralado
- 1 xícara (chá) de parmesão
MODO DE PREPARO
- Espinafre: em uma panela média, coloque água e leve ao fogo para ferver. Adicione as folhas de espinafre e cozinhe por dois minutos. Escorra, passe água gelada e corte em pequenos pedaços. Na mesma panela, adicione a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Coloque os dentes de alho, misture e em seguida os espinafres. Tempere com sal, pimenta e coloque em uma assadeira média. Reserve.
- Bacalhau: em uma panela grande, coloque a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, refogue por dois minutos e em seguida o alho. Coloque o bacalhau dessalgado e misture bem. Tempere com sal se necessário e adicione pimenta. Coloque na assadeira, cobrindo todo o espinafre. Reserve.
- Purê de batata: em uma panela grande, coloque as batatas descascadas, cubra com água e leve para cozinhar. Quando estiver macia, escorra a água, esprema as batatas e volte ao fogo. Adicione o leite, a margarina e misture bem. Tempere com sal e finalize com a noz-moscada. Misture bem e coloque na assadeira por cima do bacalhau. Reserve.
- Finalização: em uma cumbuca pequena, adicione o pão amanhecido ralado e o parmesão; misture bem. Coloque por cima do purê de batata, cobrindo toda superfície e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos ou até que esteja dourado. Sirva em seguida com arroz branco.
Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.