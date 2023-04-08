Água na boca

Veja como fazer um delicioso fricassê de bacalhau com shiitake

Receita cremosa de origem francesa é ideal para a Semana Santa. O prato rende em média oito porções e fica pronto em uma hora
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 06:00

O fricassê é uma preparação de origem francesa muito apreciada pelos brasileiros, que têm a versão com frango entre suas favoritas. Mas o prato também fica delicioso se for feito com bacalhau, lembrando o clássico bacalhau com natas de Portugal.    
Na receita que você confere abaixo, o fricassê de bacalhau ganha um ingrediente a mais, que tem um sabor bem característico: o cogumelo shiitake. Confira a seguir o modo de preparo, passo a passo.

FRICASSÊ DE BACALHAU COM SHIITAKE

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos + 20 minutos de forno 
Nível: médio
Fricassê de bacalhau
Fricassê de bacalhau com shiitake tem um sabor especial Crédito: Comitê Umami/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 4 colheres (sopa) de azeite de oliva (60ml)
  • 3 dentes de alho picados (9g)
  • 2 cebolas médias cortadas em pétalas (300g)
  • 1 bandeja de cogumelos shiitake cortados em fatias médias (200g)
  • 800g de bacalhau em lascas, dessalgado
  • 1 xícara (chá) de cheiro-verde picado (40g)
  • Molho branco
  • 1 folha de louro 
  • Meia cebola pequena (50g)
  • 3 cravos-da-índia
  • 2 e meia xícaras (chá) de leite (500ml)
  • Meia colher (chá) de sal (5g)
  • Meia colher (chá) de glutamato monossódico (2 g)
  • Meia colher (chá) de noz-moscada (1g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (30g)
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo (20g)
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino (100g)
MODO DE PREPARO:
  1. Comece fazendo o refogado de bacalhau: em uma panela grande, coloque 1 colher (sopa) do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e a cebola e refogue-os por três minutos ou até dourarem. Acrescente o cogumelo e refogue por mais cinco minutos ou até que fique macio. Adicione o bacalhau, o azeite restante, e deixe cozinhar por cinco minutos.
  2. Retire do fogo, junte o cheiro-verde, misture e reserve.
  3. Agora, prepare o molho branco: fixe o louro na superfície da cebola espetando os cravos sobre a folha.
  4. Em uma panela média, coloque o leite e a cebola preparada anteriormente, e leve ao fogo médio para aquecer. Deixe cozinhar em fogo baixo por dez minutos. Retire do fogo, descarte a cebola com o louro e os cravos e junte o sal, o glutamato monossódico e a noz-moscada. Reserve.
  5. Em outra panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte a farinha e frite por 1 minuto, mexendo sempre ou até ficar dourada.
  6. Retire do fogo e, aos poucos, acrescente o leite ainda quente, sempre mexendo, para não empelotar. Volte ao fogo baixo e cozinhe, sempre mexendo, por dois minutos, ou até encorpar ligeiramente. Retire do fogo.
  7. Montagem: em um refratário retangular grande (22 x 34 cm), disponha o refogado de bacalhau e, por cima, distribua o molho branco. Finalize com o queijo e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 20 minutos, ou até dourar ligeiramente na superfície. Retire do forno e sirva em seguida.
Para dessalgar o bacalhau em lascas, coloque-o em uma tigela grande, cubra com água e leve à geladeira por 24 horas, trocando a água pelo menos quatro vezes nesse período. A cebola com a folha de louro espetada com cravos-da-índia também é conhecida como oignon piqué, que é uma técnica da cozinha francesa clássica utilizada para dar sabor e aroma ao preparo de sopas e molhos.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

