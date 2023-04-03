Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras terá prato a R$ 8

Tradição na Semana Santa em Vitória, o Festival da Torta Capixaba vai reunir gastronomia, música e artesanato na Ilha das Caieiras em sua 19ª edição, que acontece de 6 a 9 de abril, das 8h às 18h, com entrada gratuita.

Além da receita que é a protagonista do evento, o público vai encontrar à venda em 33 barracas e 13 restaurantes diversas outras delícias à base de frutos do mar, como bobó de camarão, moqueca capixaba, mariscada e casquinha de siri.

Expositores de artesanato regional garantiram presença no evento, cujo palco vai receber seis atrações musicais: Edson Teixeira, Sué, Pedrinho Nó na Madeira, Duduzinho, Marcelo Ribeiro e Projeto Feijoada.

Os músicos vão se apresentar de quinta a domingo, a partir das 13h, sendo que o atendimento nas barracas já começa às 8h da manhã.

Torta capixaba é a estrela do evento, que chega à 19ª edição Crédito: Vitor Jubini

TORTA A PARTIR DE R$ 8

De acordo com a chefe de cozinha e presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Eliana Santos, cerca de três toneladas de alimentos deverão ser comercializadas durante os quatro dias do festival.

"Vamos trabalhar com diferentes tamanhos e apresentações da nossa torta. Tem tamanhos maiores na panela de barro, que podem custar R$ 200, R$ 300 e até R$ 500, mas também temos opções modestas em embalagens descartáveis, que custam R$ 8, R$ 15, R$ 50 e R$ 80. O importante é que sem torta ninguém fica", comenta Eliana.

ESTRUTURA E INTERDIÇÃO

Além das barracas para compor a estrutura do evento, que deve receber cerca de 14 mil pessoas nos quatro dias, a Prefeitura de Vitória vai instalar no local 20 banheiros químicos, 10 lavatórios e iluminação para todos os estandes.

Em virtude da realização do festival, a Rua Felicidade Correa dos Santos ficará totalmente interditada no trecho entre a Rua Amadeu Muniz Correa e a Avenida Beira-mar. O trânsito será desviado pelas ruas adjacentes.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUINTA-FEIRA - 6/04

13h - Edson Teixeira (sertanejo) SEXTA-FEIRA - 7/04

13h - Sué (pagode)



16h - Pedrinho Nó na Madeira (samba e MPB)

SÁBADO - 8/04

13h - Duduzinho (pagode)



16h - Marcelo Ribeiro (samba-rock, pop, MPB e axé)

DOMINGO - 9/04

13h - Projeto Feijoada (pagode, samba, pop e rap)

FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA 2023

Quando: de 6 a 9 de abril (quinta a domingo), das 8h às 18h.

de 6 a 9 de abril (quinta a domingo), das 8h às 18h. Onde: na Ilha das Caieiras, próximo ao Museu do Pescador (Rua Felicidade Corrêa dos Santos), Vitória.

na Ilha das Caieiras, próximo ao Museu do Pescador (Rua Felicidade Corrêa dos Santos), Vitória. Atrações: torta capixaba e outros quitutes de frutos do mar (a partir de R$ 8), artesanato e shows musicais.

torta capixaba e outros quitutes de frutos do mar (a partir de R$ 8), artesanato e shows musicais. Realização: Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) por meio das secretarias da Cultura (Semc) e da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Movimento Comunitário da Ilha das Caieiras e Associação de Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras.

Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) por meio das secretarias da Cultura (Semc) e da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Movimento Comunitário da Ilha das Caieiras e Associação de Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras. Entrada gratuita.