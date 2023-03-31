De recheados a pintados: 10 ovos de Páscoa a partir de R$ 42,99

- Ovo de Páscoa Lacta Favoritos. Ovo de chocolate ao leite, contém uma variedade de chocolates da marca, incluindo barrinhas de Lacta Laka, Bis, Diamante Negro, 5star e dois doces, um de Sonho de Valsa e o outro de Ouro Branco. Preço: R$ 85,99
- Ovo Exagero de Pistache Caramelizado, da Kopenhagen. O ovo de chocolate ao leite vem com casca recheada de caramelo com o versátil pistache. A combinação surpreende pela ousada união, que proporciona uma explosão de sabores e texturas. Preço: R$ 144,90.
- Ovo Alfajor Branco, da Havanna. Chocolate branco recheado com os famosos alfajores de doce de leite da marca. Preço: Na Amazon sai por R$ 134,80 (COMPRE AQUI)
- Ovo Lindt Trufado. Ovo com recheio trufado de chocolate ao leite. Preço: R$ 169,90
- Ovo Ao Leite, da Nugali Chocolates. A casca é feita com chocolate ao leite 45% cacau Nugali. O ovo de chocolate ao leite é feito com cacau gourmet brasileiro, a mais pura manteiga de cacau, leite integral catarinense e um toque de baunilha. Preço: R$59
- Ovo Opereta, da Garoto. Ovo de chocolate branco com a tradicional castanha-de-caju. Preço: R$ 42,99
- Ovo KitKat, da Nestlé. Ovo de chocolate ao leite que vem com 2 kitkat mini ao leite. Preço: R$ 53,99. O Ovo KitKat de chocolate branco sai a R$ 50,34 na Amazon (COMPRE AQUI)
- Ovo de Páscoa 70% Cacau Trufado com Recheio de Avelã, da Espírito Cacau. Ovo feito com chocolate 70% cacau e seleção de amêndoas de cacau premium fino. Preço: R$ 86,00
- Ovo Pintado, da Zulcare. Pintados com manteiga de cacau colorida, são feitos com chocolate belga callebaut. Vêm acompanhados de ovinhos de chocolate branco, ao leite crocante, meio amargo e cremino. Preço: R$ 240,00
- Ovo Hello Kitty D’elicce, na Americanas. O ovo feito com chocolate ao leite vem com uma caneca geek personalizada com a cara da Hello Kitty. Preço: R$ 69,99
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