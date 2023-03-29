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Entre vinhos

Qual vinho combina melhor com bacalhau? Veja dicas para a Páscoa

Para lhe ajudar na harmonização com esse ícone da Semana Santa, a coluna preparou uma lista com sugestões de rótulos portugueses

Publicado em 29 de Março de 2023 às 12:55

Publicado em 

29 mar 2023 às 12:55
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Estamos às vésperas da Páscoa, época em que o bacalhau é a estrela dos almoços em família. Pois saiba que a iguaria combina perfeitamente com vinho, mas a questão é: qual tipo melhor harmoniza com esse ícone da Semana Santa?
O bacalhau, prato tipicamente português, talvez deva ser acompanhado de um vinho também português. Se formos seguir essa tradição à risca, o escolhido será então um belo vinho tinto, superencorpado.
A verdade é que os portugueses não abrem mão da harmonização entre vinho tinto e bacalhau. Para eles, essa combinação é perfeita, mas basta pesquisarmos um pouco sobre a bebida e logo aprendemos que os taninos do vinho tinto, quando em contato com peixes e frutos do mar, provocam um gosto metálico na boca. Está na teoria.

RELAÇÃO DE PESO

Já falei aqui sobre algumas técnicas de harmonização, e uma delas é a relação de peso (comida e vinho) daquilo que queremos combinar. Comida leve pede vinho leve, e peixe é sempre visto como leve, não é mesmo?
E na Páscoa certamente vamos nos deparar com bons preparos de bacalhau. Logicamente, a harmonização com vinho vai depender do estilo desse bacalhau. 
Muitas coisas devem ser consideradas: ingredientes da receita, métodos de cocção e até o ambiente da degustação.
Bacalhau e taça de vinho
Harmonizar bacalhau com vinho tinto é uma tradição portuguesa Crédito: Shutterstock
Mas, quantas vezes comemos aquele bacalhau feito em família, na Páscoa, combinado com vinho tinto, e deu tudo certo? Talvez o segredo dos portugueses seja esse: a cultura ou simplesmente o respeito à tradição. E já que eles defendem com unhas e dentes essa harmonização, o melhor a se fazer é provar para crer.
Na dúvida, se não quiser errar, vá pela regra: para servir com bacalhau, escolha vinhos mais leves, menos tânicos e com boa acidez.
Abaixo, separei três dicas de vinhos para harmonizar com bacalhau. Um tinto, um branco e um rosé para lhe ajudar na hora de escolher o rótulo ideal para a Páscoa.  

DICAS DE VINHOS PARA HARMONIZAR COM BACALHAU

01

Herdade da Figueirinha Cantando Branco 2020

Esse rótulo da região do Alentejo não passa batido. É um vinho branco envolvente e com excelente permanência em boca. Elaborado com Chardonnay e Arinto, amadurece por seis meses em barricas de carvalho francês. Tem aroma de fruta branca e é untuoso. A dica de harmonização aqui é aquele bacalhau assado que leva bastante batata, ou aquele estilo com queijos e creme de leite, como o famoso bacalhau com natas. Quanto: R$ 127, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

02

Vinho Verde Campelo Rosé 2020

Se fosse para eu levantar uma bandeira, seria a dos vinhos verdes, que são curingas para harmonizar com vários tipos de preparo do bacalhau. São leves, frescos e fáceis de agradar. Produzidos na região do Minho, em Portugal, têm aromas marcantes de frutas que cairão bem com bacalhau grelhado. Dá para abusar bem também dos acompanhamentos, desde legumes até purês e musselines. Quanto: R$ 78, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

03

Ravasqueira Bairrada Vinha da Curia 2017

A Bairrada é uma região famosa por elaborar tintos com bastante estrutura. Feito de Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional e Aragonez, esse vinho traz notas mentoladas e de frutas pretas. Sugiro aerá-lo para que a sensação do álcool e do tanino fiquem mais equilibradas na hora da degustação. Por se tratar de um vinho com aromas e sabores mais complexos, sugiro que o preparo do bacalhau também venha no mesmo estilo. Exemplo: Bacalhau à Lagareiro, que traz azeitonas pretas, pimentões, tomates confitados e ervas, como tomilho. Aqui sustenta ainda arroz com brócolis, de acompanhamento, e dá até para brincar com a receita dando ainda um toque defumado. Quanto: R$ 129, na Villa Porto. (27) 99650-6233. 

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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