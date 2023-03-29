Qual vinho combina melhor com bacalhau? Veja dicas para a Páscoa

Estamos às vésperas da Páscoa, época em que o bacalhau é a estrela dos almoços em família. Pois saiba que a iguaria combina perfeitamente com vinho, mas a questão é: qual tipo melhor harmoniza com esse ícone da Semana Santa?

O bacalhau, prato tipicamente português, talvez deva ser acompanhado de um vinho também português. Se formos seguir essa tradição à risca, o escolhido será então um belo vinho tinto, superencorpado.

A verdade é que os portugueses não abrem mão da harmonização entre vinho tinto e bacalhau. Para eles, essa combinação é perfeita, mas basta pesquisarmos um pouco sobre a bebida e logo aprendemos que os taninos do vinho tinto, quando em contato com peixes e frutos do mar, provocam um gosto metálico na boca. Está na teoria.

RELAÇÃO DE PESO

Já falei aqui sobre algumas técnicas de harmonização, e uma delas é a relação de peso (comida e vinho) daquilo que queremos combinar. Comida leve pede vinho leve, e peixe é sempre visto como leve, não é mesmo?

E na Páscoa certamente vamos nos deparar com bons preparos de bacalhau. Logicamente, a harmonização com vinho vai depender do estilo desse bacalhau.

Muitas coisas devem ser consideradas: ingredientes da receita, métodos de cocção e até o ambiente da degustação.

Harmonizar bacalhau com vinho tinto é uma tradição portuguesa Crédito: Shutterstock

Mas, quantas vezes comemos aquele bacalhau feito em família, na Páscoa, combinado com vinho tinto, e deu tudo certo? Talvez o segredo dos portugueses seja esse: a cultura ou simplesmente o respeito à tradição. E já que eles defendem com unhas e dentes essa harmonização, o melhor a se fazer é provar para crer.

Na dúvida, se não quiser errar, vá pela regra: para servir com bacalhau, escolha vinhos mais leves, menos tânicos e com boa acidez.

Abaixo, separei três dicas de vinhos para harmonizar com bacalhau. Um tinto, um branco e um rosé para lhe ajudar na hora de escolher o rótulo ideal para a Páscoa.

DICAS DE VINHOS PARA HARMONIZAR COM BACALHAU