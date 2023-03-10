Conheça pratos com bacalhau para provar no ES durante a quaresma

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ALMOÇO EXECUTIVO

Especializada em doces portugueses, a d'Belém serve almoço executivo três vezes por semana, a partir das 11h30. Na quarta e na quinta, o prato do dia tem bacalhau. O tradicionalíssimo Bacalhau à Gomes de Sá (foto), em lascas e finalizado no forno, é a estrela das quintas-feiras. Junto ao peixe, entram batata, cebola, brócolis, azeitonas portuguesas, ovo cozido, salsinha e azeite (R$ 59, individual, com salada de entrada e pastel de Belém de sobremesa). Vale a pena provar o bolinho de bacalhau da casa (R$ 48 a porção com seis). Rua Chapot Presvot, 364, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8928. FOTO: Vitor Jubini

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CAMPEÃO DE VENDAS

Bacalhauzinho, o prato que leva o nome da casa é também o campeão de vendas. Servido à francesa pelos garçons, o lombo de bacalhau gadus morhua é grelhado, leva molho de cebola e é acompanhado na travessa por batatas coradas, couve confitado em azeite e alho laminado. Quanto: R$ 100 individual ou R$ 190 para duas pessoas, com arroz de brócolis. Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99972-8415. FOTO: Bacalhauzinho/Divulgação No, o prato que leva o nome da casa é também o campeão de vendas. Servido à francesa pelos garçons, o lombo de bacalhaué grelhado, leva molho de cebola e é acompanhado na travessa por batatas coradas, couve confitado em azeite e alho laminado. Quanto: R$ 100 individual ou R$ 190 para duas pessoas, com arroz de brócolis. Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99972-8415. Restaurante parceiro do Clube A Gazeta

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MASSA ARTESANAL

Bem Dita Massa, uma opção para servir em casa é a Conquilha de Bacalhau, massa artesanal com formato de concha, recheada com o peixe e regada com molho branco. Quanto: R$ 72/kg. O cliente pode pedir a massa fresca, congelada ou encomendar na travessa. Vitória: Rua Dr. Guilherme Serrano, 101, Barro Vermelho. (27) 99778-2898. Rua Filogônio Mota, 250, loja 3, Jardim Camburi. (27) 99909-4789. Vila Velha: Rua Afonso Pena, 80, Praia da Costa. (27) 99294-0179. FOTO: Olivier Schochlin Na rotisseria, uma opção para servir em casa é a, massa artesanal com formato de concha, recheada com o peixe e regada com molho branco. Quanto: R$ 72/kg. O cliente pode pedir a massa fresca, congelada ou encomendar na travessa. Vitória: Rua Dr. Guilherme Serrano, 101, Barro Vermelho. (27) 99778-2898. Rua Filogônio Mota, 250, loja 3, Jardim Camburi. (27) 99909-4789. Vila Velha: Rua Afonso Pena, 80, Praia da Costa. (27) 99294-0179. Restaurante parceiro do Clube A Gazeta

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TRADIÇÃO LUSITANA

O Bacalhau à Lagareiro é uma das receitas mais tradicionais de Portugal. E quando se fala em tradição lusitana no Estado, o restaurante Lareira Portuguesa é uma das principais referências. Por lá, o Lagareiro é servido em posta ou em lascas, como o cliente preferir. Vai ao forno ladeado por batatas coradas, coberto com pétalas de cebola, alcaparras, pimentões coloridos, azeitonas e lâminas de alho frito, com um toque de conhaque. Tudo isso regado com bastante azeite. Quanto: R$ 278, para duas pessoas, acompanhado por arroz branco, de brócolis, de amêndoas ou de tomate. Av. Saturnino de Brito, 260, Enseada do Suá, Vitória. Reservas e delivery: (27) 3345-0331 e 3345-0329. FOTO: Reprodução/Instagram

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TÉCNICA MODERNA