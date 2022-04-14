Bacalhau com palmito, tomate confit e creme de nata: veja receita

À lagareiro, no bolinho, com natas, à Gomes de Sá, Espiritual, à Zé do Pipo...não são poucas as receitas tradicionais feitas com bacalhau, em sua maioria de origem portuguesa. Mas no Brasil, a criatividade dos chefs para exaltar o nobre ingrediente não deve nada aos lusitanos.
Uma prova disso é a combinação de bacalhau assado, tomate confit, cebolas ao vinho, palmito e creme de nata feita pela chef Kamila Zamprogno aqui no Estado. O prato já foi servido em seu restaurante, o Cafe Haus, fundado há 17 anos em Santa Teresa. Veja abaixo como fazer em casa.
BACALHAU COM PALMITO, TOMATE CONFIT E CREME DE NATA
Rendimento: 4 porções individuais
Tempo de preparo: 80 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Bacalhau:
- 1kg de bacalhau dessalgado em postas
- 8 dentes de alho
- 6 folhas de louro
- 350ml de azeite extravirgem
- 1 ramo de tomilho
- Mix de pimentas (branca, preta e vermelha)
- Palmito:
- 500g de palmito pupunha
- 1 litro de leite
- 300g de nata
- Pimenta-do-reino
- Tomate confit:
- 400g de tomates cereja
- 8 dentes de alho
- 200ml de azeite
- 1 ramo de tomilho
- Cebolas ao vinho:
- 8 minicebolas
- 1 copo de vinho branco
- 2 copos de água
MODO DE PREPARO:
- Bacalhau: retire os espinhos das postas de bacalhau de forma que fiquem somente os filés.
- Seque as postas com um pano e coloque-as em um tabuleiro ou em uma panela de ferro, acrescentando o azeite, os dentes de alho, o louro, o tomilho e por último o mix de pimentas moídas.
- Leve ao forno para assar a 180°C por 12 minutos, não deixando cozinhar demais e mantendo assim uma textura mais macia. As aparas podem ser aproveitadas para cozinhar com leite e fazer uma brandade de bacalhau, se preferir.
- Tomate confit: coloque todos os ingredientes em um tabuleiro e leve ao forno por 15 minutos, no mesmo momento em que levar o bacalhau.
- Cebolas ao vinho: cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos. Quando estiverem cozidas, retire da panela e grelhe em uma frigideira com azeite até dourar.
- Palmito e creme: coloque todos os ingredientes em uma panela e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos.
- Assim que o palmito estiver cozido, retire e corte em rodelas com 4 cm de espessura, e coloque-as no forno elétrico para gratinar (isso é opcional).
- O creme em que foi cozido o palmito será usado por último, na montagem do prato.
- Montagem: quando o bacalhau, o palmito e o tomate estiverem no prato, bata o creme quente no mixer de um jeito que forme bastante espuma e acrescente esse líquido, principalmente a espuma, sobre todo o prato.
