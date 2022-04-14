Água na boca

Bacalhau com palmito, tomate confit e creme de nata: veja receita

O nobre ingrediente serviu de inspiração para a chef Kamila Zamprogno, do Cafe Haus, em um prato repleto de texturas e sofisticação
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 21:15

À lagareiro, no bolinho, com natas, à Gomes de Sá, Espiritual, à Zé do Pipo...não são poucas as receitas tradicionais feitas com bacalhau, em sua maioria de origem portuguesa. Mas no Brasil, a criatividade dos chefs para exaltar o nobre ingrediente não deve nada aos lusitanos.  
Uma prova disso é a combinação de bacalhau assado, tomate confit, cebolas ao vinho, palmito e creme de nata feita pela chef Kamila Zamprogno aqui no Estado. O prato já foi servido em seu restaurante, o Cafe Haus, fundado há 17 anos em Santa Teresa. Veja abaixo como fazer em casa. 

BACALHAU COM PALMITO, TOMATE CONFIT E CREME DE NATA

Rendimento: 4 porções individuais
Tempo de preparo: 80 minutos
Nível: médio
Bacalhau com palmito, tomate confit e creme de nata da chef Kamila Zamprogno
Prato foi sucesso no restaurante da chef Kamila Zamprogno, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato
INGREDIENTES: 
  • Bacalhau:
  • 1kg de bacalhau dessalgado em postas
  • 8 dentes de alho
  • 6 folhas de louro
  • 350ml de azeite extravirgem 
  • 1 ramo de tomilho
  • Mix de pimentas (branca, preta e vermelha)
  • Palmito:
  • 500g de palmito pupunha
  • 1 litro de leite
  • 300g de nata
  • Pimenta-do-reino
  • Tomate confit:
  • 400g de tomates cereja
  • 8 dentes de alho
  • 200ml de azeite
  • 1 ramo de tomilho
  • Cebolas ao vinho:
  • 8 minicebolas
  • 1 copo de vinho branco
  • 2 copos de água
MODO DE PREPARO:
  1. Bacalhau: retire os espinhos das postas de bacalhau de forma que fiquem somente os filés. 
  2. Seque as postas com um pano e coloque-as em um tabuleiro ou em uma panela de ferro, acrescentando o azeite, os dentes de alho, o louro, o tomilho e por último o mix de pimentas moídas. 
  3. Leve ao forno para assar a 180°C por 12 minutos, não deixando cozinhar demais e mantendo assim uma textura mais macia. As aparas podem ser aproveitadas para cozinhar com leite e fazer uma brandade de bacalhau, se preferir.
  4. Tomate confit: coloque todos os ingredientes em um tabuleiro e leve ao forno por 15 minutos, no mesmo momento em que levar o bacalhau.
  5. Cebolas ao vinho: cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos. Quando estiverem cozidas, retire da panela e grelhe em uma frigideira com azeite até dourar.
  6. Palmito e creme: coloque todos os ingredientes em uma panela e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos. 
  7. Assim que o palmito estiver cozido, retire e corte em rodelas com 4 cm de espessura, e coloque-as no forno elétrico para gratinar (isso é opcional). 
  8. O creme em que foi cozido o palmito será usado por último, na montagem do prato.
  9. Montagem: quando o bacalhau, o palmito e o tomate estiverem no prato, bata o creme quente no mixer de um jeito que forme bastante espuma e acrescente esse líquido, principalmente a espuma, sobre todo o prato.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

