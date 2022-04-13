Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica das boas

Brandade de bacalhau é uma entrada fácil e rápida de fazer

Cremosa e deliciosa, receita leva poucos minutos para ficar pronta e pode ser oferecida com torradinhas em pequenas reuniões
Evelize Calmon

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 20:21

Brandada de bacalhau preparado pelos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon do restaurante Soeta
Brandade de bacalhau: clássico francês pode ser petisco ou prato principal Crédito: Guilherme Ferrari
Vai receber amigos, tem bacalhau em casa e quer surpreendê-los com uma entradinha deliciosa? Aposte na brandade, um clássico francês de preparo simples e textura cremosa, ideal para servir como petisco, entradinha e até prato principal. 
Abaixo você confere a receita que os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón preparam no restaurante Soeta, em Vitória, para os cardápios de eventos da casa. 

BRANDADE DE BACALHAU

INGREDIENTES:  
  • 250g de bacalhau fresco (dessalgado)
  • 1 batata média 
  • 500ml de leite 
  • 1 dente de alho
  • Água 
  • Salsinha picada 
  • Azeite
MODO DE PREPARO: 
  1. Descasque a batata e corte em pedaços.
  2. Coloque em uma panela com o bacalhau, o leite, a salsinha e o dente de alho inteiro. 
  3.  Misture e deixe ferver por 20 minutos, em fogo médio.
  4. Coe a mistura, retire o alho e bata tudo no liquidificador ou processador, colocando água pouco a pouco para adquirir a densidade desejada.
Veja Também

Vídeo: como fazer torta capixaba seguindo a receita tradicional

Onde comer pratos e menus especiais de Páscoa na Grande Vitória

Festival da Torta Capixaba agita o feriado na Ilha das Caieiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados