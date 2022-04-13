Brandade de bacalhau é uma entrada fácil e rápida de fazer

Vai receber amigos, tem bacalhau em casa e quer surpreendê-los com uma entradinha deliciosa? Aposte na brandade, um clássico francês de preparo simples e textura cremosa, ideal para servir como petisco, entradinha e até prato principal.
Abaixo você confere a receita que os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón preparam no restaurante Soeta, em Vitória, para os cardápios de eventos da casa.
BRANDADE DE BACALHAU
INGREDIENTES:
- 250g de bacalhau fresco (dessalgado)
- 1 batata média
- 500ml de leite
- 1 dente de alho
- Água
- Salsinha picada
- Azeite
MODO DE PREPARO:
- Descasque a batata e corte em pedaços.
- Coloque em uma panela com o bacalhau, o leite, a salsinha e o dente de alho inteiro.
- Misture e deixe ferver por 20 minutos, em fogo médio.
- Coe a mistura, retire o alho e bata tudo no liquidificador ou processador, colocando água pouco a pouco para adquirir a densidade desejada.
