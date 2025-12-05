Dorion Soares recebe em almoço de confraternização de Natal em Vitória

Querido de RR, Dorion Soares promoveu mais uma edição de seu tradicional encontro de fim de ano, reunindo clientes e amigas no Restaurante Aleixo para celebrar um ciclo de grandes realizações. Em seu discurso, o designer relembrou conquistas marcantes, como o prêmio de joia mais icônica da alta joalheria, conquistado recentemente em Monte Carlo. Entre as novidades, um colar com imponente pingente de turmalina paraíba foi destaque absoluto, acompanhado de joias com pérolas, esmeraldas, opalas, tanzanitas, peças coloridas e criações marcadas por diamantes. A decoração ficou a cargo da Festar, de Bruna Medeiros. Veja as fotos de Cacá Lima.

LANÇAMENTO

O presidente do Banestes Amarildo Casagrande, o governador Renato Casagrande, o presidente da Visa Brail Rodrigo Cury,a vice-presidente da Visa no Brasil, Vanessa Antunes: noite de lançamento do novo Banescard Visa Absoluto, nesta quarta-feira (03), no Le Buffet Master. Crédito: Arthur Louzada

Tati Puppim, Alex Atala e Roberta Girelli: em evento de lançamento da Carpe Diem - Experiências com Vinhos em São Paulo. A empresa capixaba vai a atender todo estado de SP. As empresárias apresentaram o Le Rêve para o chef Alex Atala, no D.O.M

PAINEL

O escritório Abreu Júdice Advogados celebra 50 anos de trajetória e, para dar início às comemorações, promoveu, nesta segunda-feira (01), um painel exclusivo para convidados sobre “Eleições 2026: Desafios e Perspectivas”. Na foto: Rodrigo Júdice, sócio do escritório e ex-membro do TRE-ES, a secretária de Governo do Estado, Emanuelle Pedroza, e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, advogado e ex-ministro do TSE (2014–2021). Crédito: Cloves Louzada

As médicas Mariana Lubiana e a nutróloga Lohana Soares foram convidadas da empresária Milena Gobbi, para mediar uma tarde de bate-papo sobre saúde e estilo de vida com suas clientes, na Isla Vix, na Praia do Canto.

O livro de Getúlio Getulio Gomes de Azevedo, nome de destaque do varejo capixaba, lança no próximo dia 10 de dezembro, às 18h, na loja das Óticas Paris da Aleixo Netto, Praia do Canto, o livro Foco no Propósito. A obra celebra os 46 anos da Paris que nasceu em uma garagem no Centro e hoje é referência nacional, com 11 lojas e e-commerce. No livro, o fundador compartilha lições de gestão, memórias de sua chegada a Vitória no fim dos anos 1970 e reflexões sobre coragem: “A vida anda na proporção da nossa coragem”, afirma. A noite terá coquetel, autógrafos e convidados ilustres.



Em Iriri A construtora Riviera, do Sul do Estado, fecha o ano de 2025 reunindo parceiros e clientes em uma festa sunset no espaço Occazo Iriri, nesta sexta-feira (05), para agradecer a parceria e celebrar a chegada do verão. Entre os nomes confirmados estão o prefeito de Anchieta, Léo Português, os empresários Eduardo Correa e Márcia Santos, o médico oncologista Pedro Fernandes, o empresário Newton Sturzeneker Júnior, o advogado Victor Assad, entre outros.



Inovação No dia 11 de dezembro, o Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi, recebe o Ayko Insights 2025, um dos principais eventos de inovação, IA, cibersegurança e transformação digital do Espírito Santo. Com uma programação repleta de debates, conexões e celebrações, o evento reunirá especialistas, executivos e empresas para discutir o futuro dos negócios. Uma das atrações é o painel "Negócios Resilientes", que contará com Alexandre Magno (CEO da Wine), Alex Julian (CIO do Hospital Sírio-Libanês) e Janc Lage (CTIO do Grupo Águia Branca).



Audição de piano Com repertório variado e interpretações cheias de sensibilidade, a audição dos alunos do pianista Bruno Leão, que acontece dia 12 de dezembro no Hotel Sheraton, promete uma noite marcada por alegria e emoção.

