  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Anuário ES 2025: Rede Gazeta lança o guia em almoço-palestra no Palácio Anchieta

Vitória
Publicado em 02/12/2025 às 17h17
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes

O presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg, o governador Renato Casagrande e o diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes: tarde de almoço-palestra com parabéns antecipado para Casagrande . Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi super prestigiado o lançamento do  Anuário Espírito Santo 2025, nesta terça-feira (02), no Palácio Anchieta, em almoço para convidados. O evento contou com presença do governador Renato Casagrande, do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg; do presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos;  prefeitos, empresários e representantes de setores estratégicos do Estado.

Antes do almoço, com catering do Centro de Convenções de Vila Velha, o governador ganhou um "parabéns pra você" antecipado com direito a um presente especial da Rede Gazeta e bolo. Casagrande é o aniversariante desta quarta-feira (03). 

Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes

Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes. Crédito: Mônica Zorzanelli

PAINEL

O evento contou também com um painel sobre os desafios e oportunidades em infraestrutura e logística no ES, com participação do diretor comercial e cofundador da Gralsin Logística Integrada, Paulo Vitor, e do presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira. A mediação ficou a cargo do colunista de Economia e Negócios, Abdo Filho. 

A edição de 2025 trata de investimentos robustos em infraestrutura, mobilidade e logística, que anunciam um novo ciclo de desenvolvimento no Espírito Santo. De novos portos à expansão de ferrovias, passando projetos de mobilidade urbana, o Estado se reposiciona como hub estratégico no cenário nacional. O guia reúne dados, análises e entrevistas que revelam os caminhos dessa transformação no ES.

Abdo Filho, Pablo Lira e Paulo Vitor

Abdo Filho, Pablo Lira e Paulo Vitor. Crédito: Mônica Zorzanelli

Fernando Saliba, Giuliano Nader, Valdeir Nunes dos Santos e Marcelo Santos

Fernando Saliba, Giuliano Nader, Valdeir Nunes dos Santos e Marcelo Santos. Crédito: Mônica Zorzanelli

Enio Bergoli, Maely Coelho, Paulo Baraona e Bruno Lamas

Enio Bergoli, Maely Coelho, Paulo Baraona e Bruno Lamas. Crédito: Cloves Louzada

O prefeito de Aracruz Luiz Carlos Coutinho e o prefeito de Santa Teresa Kleber Medici

O prefeito de Aracruz Luiz Carlos Coutinho e o prefeito de Santa Teresa Kleber Medici. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruno Giestas, Fabio Bertollo, Bruno Chieppe e Giuliano Nader

Alan Mori Brito, Bruno Giestas, Fabio Bertollo, Bruno Chieppe e Giuliano Nader. Crédito: Mônica Zorzanelli

Alexandre Theodoro, Ellen Scopel e Evandro Scopel

Alexandre Theodoro, Ellen Scopel e Evandro Scopel . Crédito: Mônica Zorzanelli

Vanessa Tavares, Arnaldinho Borgo, Fabio Bertollo e Alan Mori Brito

Vanessa Tavares, Arnaldinho Borgo, Fabio Bertollo e Alan Mori Brito. Crédito: Mônica Zorzanelli

Carlos André de Oliveira e Alline Zanoni

Carlos André de Oliveira e Alline Zanoni . Crédito: Mônica Zorzanelli

Eduardo Codeço e o prefeito da Serra Weverson Meireles

Eduardo Codeço e o prefeito da Serra Weverson Meireles. Crédito: Mônica Zorzanelli

O prefeito de Viana Wanderson Bueno e o presidente do Sindiex Sidemar Acosta

O prefeito de Viana Wanderson Bueno e o presidente do Sindiex Sidemar Acosta. Crédito: Mônica Zorzanelli

Rafael Grossi e Adalucia Zunti

Rafael Grossi e Adalucia Zunti . Crédito: Mônica Zorzanelli

Eduardo e Mariana Lindenberg

Eduardo e Mariana Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruno Araújo, Marcello Moraes e Bruno Passoni

Bruno Araújo, Marcello Moraes e Bruno Passoni. Crédito: Cloves Louzada

Vinicius Viana, Gabriel Mazim, Flávia Martins, Mariana Perini, Douglas Mota, Renata Rasseli, Yasmin Spiegel e Philipe Ferreira

Vinicius Viana, Gabriel Mazim, Flávia Martins, Mariana Perini, Douglas Motta, Renata Rasseli, Yasmin Spiegel e Philipe Ferreira; equipe da cobertura do Anuário 2025. Crédito: Cloves Louzada

Guilherme Marchetti, Bernardo Enne e Leila Marchesi

Guilherme Marchetti, Bernardo Enne e Leila Marchesi. Crédito: Cloves Louzada

Lançamento do Anuário ES 2025

Ana Isabella Almeida, Aline Diniz, Idalberto Moro e Wagner Corrêa
Ana Isabella Almeida, Aline Diniz, Idalberto Moro e Wagner Corrêa. Cloves Louzada
Eduardo Codeço e Stella Miranda
Eduardo Codeço e Stella Miranda . Cloves Louzada
Felipe Sena, Letícia Orlandi, Leticia Gonçalves, Joyce Meriguetti e Mikaella Campos
Felipe Sena, Letícia Orlandi, Leticia Gonçalves, Joyce Meriguetti e Mikaella Campos. Cloves Louzada
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes. Mônica Zorzanelli
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes. Mônica Zorzanelli
Mariana Perini e Renata Rasseli
Mariana Perini e Renata Rasseli. Vinicius Viana
Pedro de Alcantara e Renata Rasseli
Pedro de Alcantara e Renata Rasseli. Cloves Louzada
Carla Nascimento e Vanessa Tavares
Carla Nascimento e Vanessa Tavares. Mônica Zorzanelli
Edson Hoehene e Alberto Gavini
Edson Hoehene e Alberto Gavini. Mônica Zorzanelli
Vanessa Tavares, Arnaldinho Borgo, Fabio Bertollo e Alan Mori Brito
Vanessa Tavares, Arnaldinho Borgo, Fabio Bertollo e Alan Mori Brito. Mônica Zorzanelli
Lançamento do Anuário Gazeta 2025
Lançamento do Anuário Gazeta 2025. Mônica Zorzanelli
Show Alma Capixaba, de Pedro de Alcântara Quinteto
Show Alma Capixaba, de Pedro de Alcântara Quinteto. Mônica Zorzanelli
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes. Mônica Zorzanelli
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes. Mônica Zorzanelli
Paulo Vitor, Marcello Moraes, Pablo Lira, Renato Casagrande e Café Lindenberg
Paulo Vitor, Marcello Moraes, Pablo Lira, Renato Casagrande e Café Lindenberg. Mônica Zorzanelli
Alberto Gavini, Ronaldo Cruz e Jose Maria Cola dos Santos
Alberto Gavini, Ronaldo Cruz e Jose Maria Cola dos Santos . Mônica Zorzanelli
Alison Werneck, Sergio Mileipe, Fernando Saliba, Paulo Baraona, Evandro Scopel
Alison Werneck, Sergio Mileipe, Fernando Saliba, Paulo Baraona, Evandro Scopel . Mônica Zorzanelli
Paulo Breda, Claudio Regis, Rosa Malena, Flavio Galindo
Paulo Breda, Claudio Regis, Rosa Malena, Flavio Galindo . Mônica Zorzanelli
Fernando Saliba, Giuliano Nader, Valdeir Nunes dos Santos e Marcelo Santos
Fernando Saliba, Giuliano Nader, Valdeir Nunes dos Santos e Marcelo Santos. Mônica Zorzanelli
O prefeito de Aracruz Luiz Carlos Coutinho e o prefeito de Santa Teresa Kleber Medici
O prefeito de Aracruz Luiz Carlos Coutinho e o prefeito de Santa Teresa Kleber Medici. Mônica Zorzanelli
Abdo Filho e Eduardo Codeço
Abdo Filho e Eduardo Codeço. Mônica Zorzanelli
Alexandre Theodoro, Ellen Scopel e Evandro Scopel
Alexandre Theodoro, Ellen Scopel e Evandro Scopel . Mônica Zorzanelli
Bruno Lamas, Fabricio Combruzzi e Enio Bergoli
Bruno Lamas, Fabricio Combruzzi e Enio Bergoli. Mônica Zorzanelli
O prefeito de Presidente Kennedy Darlei Fontão e Tancredo Almeida
O prefeito de Presidente Kennedy Darlei Fontão e Tancredo Almeida. Mônica Zorzanelli
Débora França e Flávia Codeço
Débora França e Flávia Codeço. Mônica Zorzanelli
Eduardo Codeço e o prefeito da Serra Weverson Meireles
Eduardo Codeço e o prefeito da Serra Weverson Meireles. Mônica Zorzanelli
Geraldo Diório e Roberta Bonelli
Geraldo Diório e Roberta Bonelli . Mônica Zorzanelli
Maely Coelho, Lilian Siqueira e Henrique Valentin
Maely Coelho, Lilian Siqueira e Henrique Valentin. Mônica Zorzanelli
Marcos Pedroso, Arnaldinho Borgo e Paulo Baraona
Marcos Pedroso, Arnaldinho Borgo e Paulo Baraona. Mônica Zorzanelli
Ronaldo Cruz e Jose Maria Cola dos Santos
Ronaldo Cruz e Jose Maria Cola dos Santos . Mônica Zorzanelli
Rafael Grossi e Adalucia Zunti
Rafael Grossi e Adalucia Zunti . Mônica Zorzanelli
Bruno Dalvi, Abdo Chequer e Geraldo Nascimento
Bruno Dalvi, Abdo Chequer e Geraldo Nascimento. Mônica Zorzanelli
Marcelo Santos e Idalberto Moro
Marcelo Santos e Idalberto Moro. Mônica Zorzanelli
Felício Correa, Arnaldinho Borgo e Júnior Abreu
Felício Correa, Arnaldinho Borgo e Júnior Abreu. Mônica Zorzanelli
Lançamento do Anuário Espírito Santo 2025
Lançamento do Anuário Espírito Santo 2025. Mônica Zorzanelli
Shirley Oliveira , Denise Vieira , Eriton Campanha, Jackson Junior
Shirley Oliveira , Denise Vieira , Eriton Campanha, Jackson Junior . Mônica Zorzanelli
Rodrigo Barbosa e Bruno Alex Martins de Alexandre
Rodrigo Barbosa e Bruno Alex Martins de Alexandre . Mônica Zorzanelli
Alline Zanoni, Carlos André de Oliveira e Handerson Siqueira
Alline Zanoni, Carlos André de Oliveira e Handerson Siqueira. Mônica Zorzanelli
Guilherme Marchetti, Leila Marchesi, Renato Casagrande, Giliard Ferreira, Renata Rasseli, Carol Lima e Mila Vieira
Guilherme Marchetti, Leila Marchesi, Renato Casagrande, Giliard Ferreira, Renata Rasseli, Carol Lima e Mila Vieira. Arthur Louzada
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes. Divulgação
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes
Bruno Araújo, Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Lançamento do anuário 2025
Anuário ES 2025 reforça o Espírito Santo como rota estratégica para o futuro
Anuário ES 2025 vai abordar impacto positivo dos investimentos logísticos para desenvolvimento do Estado
Acesse aqui o Anuário Espírito Santo 2025 de A Gazeta
Ferramenta desenvolvida com auxílio de inteligência artificial permite analisar indicadores econômicos e sociais do ES
Anuário Digital: ferramenta mais interativa e acessível traz dados do ES para a palma da mão

A Gazeta integra o

Saiba mais
A Gazeta Festa de Aniversário Palácio Anchieta Rede Gazeta
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível