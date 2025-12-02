Anuário ES 2025: Rede Gazeta lança o guia em almoço-palestra no Palácio Anchieta

O presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg, o governador Renato Casagrande e o diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes: tarde de almoço-palestra com parabéns antecipado para Casagrande . Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi super prestigiado o lançamento do Anuário Espírito Santo 2025, nesta terça-feira (02), no Palácio Anchieta, em almoço para convidados. O evento contou com presença do governador Renato Casagrande, do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg; do presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos; prefeitos, empresários e representantes de setores estratégicos do Estado.
Antes do almoço, com catering do Centro de Convenções de Vila Velha, o governador ganhou um "parabéns pra você" antecipado com direito a um presente especial da Rede Gazeta e bolo. Casagrande é o aniversariante desta quarta-feira (03).
Café Lindenberg, Renato Casagrande e Marcello Moraes. Crédito: Mônica Zorzanelli
PAINEL
O evento contou também com um painel sobre os desafios e oportunidades em infraestrutura e logística no ES, com participação do diretor comercial e cofundador da Gralsin Logística Integrada, Paulo Vitor, e do presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira. A mediação ficou a cargo do colunista de Economia e Negócios, Abdo Filho.
A edição de 2025 trata de investimentos robustos em infraestrutura, mobilidade e logística, que anunciam um novo ciclo de desenvolvimento no Espírito Santo. De novos portos à expansão de ferrovias, passando projetos de mobilidade urbana, o Estado se reposiciona como hub estratégico no cenário nacional. O guia reúne dados, análises e entrevistas que revelam os caminhos dessa transformação no ES.
Abdo Filho, Pablo Lira e Paulo Vitor. Crédito: Mônica Zorzanelli
Fernando Saliba, Giuliano Nader, Valdeir Nunes dos Santos e Marcelo Santos. Crédito: Mônica Zorzanelli
Enio Bergoli, Maely Coelho, Paulo Baraona e Bruno Lamas. Crédito: Cloves Louzada
O prefeito de Aracruz Luiz Carlos Coutinho e o prefeito de Santa Teresa Kleber Medici. Crédito: Mônica Zorzanelli
Alan Mori Brito, Bruno Giestas, Fabio Bertollo, Bruno Chieppe e Giuliano Nader. Crédito: Mônica Zorzanelli
Alexandre Theodoro, Ellen Scopel e Evandro Scopel . Crédito: Mônica Zorzanelli
Vanessa Tavares, Arnaldinho Borgo, Fabio Bertollo e Alan Mori Brito. Crédito: Mônica Zorzanelli
Carlos André de Oliveira e Alline Zanoni . Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduardo Codeço e o prefeito da Serra Weverson Meireles. Crédito: Mônica Zorzanelli
O prefeito de Viana Wanderson Bueno e o presidente do Sindiex Sidemar Acosta. Crédito: Mônica Zorzanelli
Rafael Grossi e Adalucia Zunti . Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduardo e Mariana Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Araújo, Marcello Moraes e Bruno Passoni. Crédito: Cloves Louzada
Vinicius Viana, Gabriel Mazim, Flávia Martins, Mariana Perini, Douglas Motta, Renata Rasseli, Yasmin Spiegel e Philipe Ferreira; equipe da cobertura do Anuário 2025. Crédito: Cloves Louzada
Guilherme Marchetti, Bernardo Enne e Leila Marchesi. Crédito: Cloves Louzada
Lançamento do Anuário ES 2025
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível