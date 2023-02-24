Camarão sem mesmice: 4 pratos e petiscos para provar no ES

Camarão é, sem dúvida, uma grande paixão dos capixabas. Paixão antiga, na verdade, mas nunca se viu tanta oferta do ingrediente nos cardápios como hoje, especialmente na Grande Vitória.
A chegada de grandes redes ao Estado, como Coco Bambu e Camarada Camarão, somada à inclusão, em restaurantes nativos, de páginas inteiras dedicadas ao crustáceo no menu, mostra que esse interesse está longe de acabar.
Mas além das opções com camarão empanado ou gratinado que dominam os pedidos nessas casas - e são indiscutivelmente saborosas, há um leque de possibilidades que vai desde a versão kiéber instagramável ao ramen de refrescância surpreendente.
Quer conhecê-las? Então, leia com carinho as dicas que HZ garimpou nos restaurantes Ilha do Caranguejo, Maria Mariana, Noz e Suzushi. Elas compõem uma lista de pratos e petiscos de camarão que passam longe da mesmice, tanto pela forma de preparo como pelo visual. Aproveite!
PRATOS E PETISCOS DIFERENTES COM CAMARÃO
01
KIÉBER INSTAGRAMÁVEL
Famoso pela forma criativa como apresenta vários de seus petiscos, o Ilha do Caranguejo inspirou-se no kiéber de frango, ícone inventado pelo Bar Abertura nos anos 1990, para lançar o Camarão que Dorme na Praia. É um kiéber de camarão que literalmente "descansa" na rede, acompanhado por batata chips e molho tártaro (R$ 59,90). "A apresentação do petisco cumpre a pegada de ser instagramável e se comunicar com nosso cliente dentro do nosso tema", explica o diretor criativo do restaurante, Leo Jund. Vitória: Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi. (27) 3395-0244. Vila Velha: Boulevard Shopping, Rodovia do Sol, 5000, Itaparica. (27) 2233-8484. Abre de terça a domingo. FOTO: Ilha/Divulgação
02
RAMEN REFRESCANTE
Autoridade quando o assunto é ramen (e comida japonesa em geral) no Espírito Santo, o Suzushi lançou para o verão o Shio Ramen (foto). O caldo contém camarão desidratado, vôngole, flocos de peixe defumado (katsuobushi), shiitake, alga kombu e yuzu (limão japonês). Para completar, entram no prato massa fresca fininha ao alho e óleo, camarões VG rapidamente refogados com repolho fresco al dente e ovo cozido com gema mole. "Lançamos há três semanas como prato sazonal mas saiu tão bem que vai ser fixo", avisa o chef Danilo Faria. Horários: de segunda a sábado, das 18h às 23h. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898. FOTO: Suzushi/Divulgação.
03
BOBÓ EM CUBINHOS
Em Manguinhos, o Espaço Maria Mariana tem entre suas especialidades o bobó de camarão, que surge tanto na versão tradicional como no formato popular em Aracruz, com moqueca e creme de aipim dispostos separadamente na panela. Mas a exclusividade da casa é o bobó em cubos crocantes - ou dadinho de bobó de camarão, para ficar mais fácil de identificar. Essa entradinha é um sucesso e vai para a mesa com geleia de maçã apimentada. Quanto: R$ 54 a porção com 10 unidades. Horários: de sexta a domingo, das 10h às 17h. Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 99838-4089. FOTO: Maria Mariana/Divulgação
04
CEVICHE COM BATATA CROCANTE
Quem gosta de ceviche sabe que esse prato típico do Peru é na maioria das vezes preparado com peixe. Mas no Noz Comida Afetiva, a estrela da receita é o camarão. Servido como entrada para compartilhar, o ceviche da casa tem laranja como base do caldo, que leva ainda óleo de gergelim, cebola roxa, pimenta dedo-de-moça e bastante coentro. Quanto R$ 49, acompanhado por chips de batata doce. Semana que vem tem outra novidade por lá: conserva de camarão em azeite com tomate, alcaparras e outros temperos, servida com pão. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 14h30; sábado e domingo, das 12h às 15h30. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99701-6929. FOTO: Júlia Zanotelli