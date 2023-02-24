Camarão sem mesmice: 4 pratos e petiscos para provar no ES

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KIÉBER INSTAGRAMÁVEL

Famoso pela forma criativa como apresenta vários de seus petiscos, o Ilha do Caranguejo inspirou-se no kiéber de frango, ícone inventado pelo Bar Abertura nos anos 1990, para lançar o Camarão que Dorme na Praia. É um kiéber de camarão que literalmente "descansa" na rede, acompanhado por batata chips e molho tártaro (R$ 59,90). "A apresentação do petisco cumpre a pegada de ser instagramável e se comunicar com nosso cliente dentro do nosso tema", explica o diretor criativo do restaurante, Leo Jund. Vitória: Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi. (27) 3395-0244. Vila Velha: Boulevard Shopping, Rodovia do Sol, 5000, Itaparica. (27) 2233-8484. Abre de terça a domingo. FOTO: Ilha/Divulgação

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RAMEN REFRESCANTE

Autoridade quando o assunto é ramen (e comida japonesa em geral) no Espírito Santo, o Suzushi lançou para o verão o Shio Ramen (foto). O caldo contém camarão desidratado, vôngole, flocos de peixe defumado (katsuobushi), shiitake, alga kombu e yuzu (limão japonês). Para completar, entram no prato massa fresca fininha ao alho e óleo, camarões VG rapidamente refogados com repolho fresco al dente e ovo cozido com gema mole. "Lançamos há três semanas como prato sazonal mas saiu tão bem que vai ser fixo", avisa o chef Danilo Faria. Horários: de segunda a sábado, das 18h às 23h. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898. FOTO: Suzushi/Divulgação.

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BOBÓ EM CUBINHOS

Em Manguinhos, o Espaço Maria Mariana tem entre suas especialidades o bobó de camarão, que surge tanto na versão tradicional como no formato popular em Aracruz, com moqueca e creme de aipim dispostos separadamente na panela. Mas a exclusividade da casa é o bobó em cubos crocantes - ou dadinho de bobó de camarão, para ficar mais fácil de identificar. Essa entradinha é um sucesso e vai para a mesa com geleia de maçã apimentada. Quanto: R$ 54 a porção com 10 unidades. Horários: de sexta a domingo, das 10h às 17h. Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 99838-4089. FOTO: Maria Mariana/Divulgação

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CEVICHE COM BATATA CROCANTE