Confira receita de fricassê de frango com macarrão gravatinha

Fricassê de frango é uma receita fácil de fazer, não custa caro e fica uma delícia. Se você gosta do prato e quer transformá-lo em uma refeição completa, fique de olho na dica de HZ.
Na versão do fricassê que você confere abaixo, sugerimos acrescentar macarrão no formato conhecido como gravatinha (farfalle). Para dar ainda mais cremosidade, entra um pouco de requeijão cremoso.
Olha só como esse preparo dá água na boca:
FRICASSÊ DE FRANGO COM MACARRÃO GRAVATINHA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1/2 pacote de macarrão gravatinha/farfalle grano duro
- 2,5 litros de água
- Azeite extravirgem
- 1 cebola picada
- 2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado
- 1 xícara (chá) de água
- 1 xícara (chá) de milho
- 1 xícara (chá) de creme de leite
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 8 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- 6 fatias de queijo muçarela
MODO DE PREPARO:
- Coloque na panela fios de azeite, cebola e frango desfiado. Refogue.
- No liquidificador, coloque a água, o milho e o creme de leite. Bata bem e junte ao refogado.
- Deixe ferver até começar a engrossar. Tempere com sal e pimenta.
- Coloque na panela a água e sal. Deixe ferver.
- Junte o macarrão e cozinhe seguindo as instruções da embalagem, até ficar al dente. Escorra e coloque em um refratário.
- Espalhe o requeijão cremoso e em seguida coloque o creme de frango e milho.
- Acomode sobre o creme fatias de queijo muçarela.
- Leve para gratinar em forno preaquecido a 200°C até dourar e sirva em seguida.
Fonte: Renata/Selmi. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.