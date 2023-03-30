Saiba onde encomendar torta capixaba para a Semana Santa

A torta capixaba, grande estrela da Semana Santa no Espírito Santo, pede passagem: faltam poucos dias para o feriado em que tradicionalmente se consome a iguaria, preparada com peixes e mariscos.
Enquanto muitas famílias fazem sua própria receita em casa, diversos restaurantes em todo o Estado não abrem mão de incluir o prato em seu cardápio de encomendas.
Se você ainda não agendou seu pedido, a hora é agora. Fizemos uma lista com mais de 30 lugares que preparam a torta capixaba e também a clássica de bacalhau e palmito. A seleção do HZ inclui até tortas vegetarianas e veganas.
Confira as opções a seguir e escolha a sua! Nos estabelecimentos e chefs pesquisados pela reportagem, o quilo do prato não sai por menos de R$ 100 e há porções de vários tamanhos, que satisfazem de uma a cinco pessoas.
VEJA LISTA COM MAIS DE 30 LUGARES PARA ENCOMENDAR A TORTA
ILHA DO CARANGUEJO
- O restaurante, com unidades em Vitória e Vila Velha, vai preparar a torta capixaba em três versões: tradicional (bacalhau, camarão, sururu e palmito/800g/três pessoas), bacalhau e palmito (800g/três pessoas) e bacalhau, camarão e palmito (800g/três pessoas). Quanto: R$ 149 cada uma (1º lote). Todas tem arroz branco como acompanhamento e a panela de barro vai de brinde.
- Pedidos: pelo site loja.ilha.es. Retirada: 7/04.
VIVIAN MUSSO GASTRONOMIA
- A chef prepara três versões da torta para a Semana Santa, cada uma em dois tamanhos. São elas: bacalhau e palmito (R$ 135/750g ou R$ 269/1,5kg); bacalhau, palmito e camarão (R$ 145/750g ou R$ 285/1,5kg); e siri com palmito (R$ 145/750g ou R$ 285/1,5 kg).
- Encomendas: até 4/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99984-9894.
NOZ COMIDA AFETIVA
- O restaurante vai preparar três modalidades de torta. A capixaba tradicional, com bacalhau, camarão, siri e palmito, sai por R$ 210 (1kg) ou R$ 110 (500g). Já a torta de bacalhau e palmito, custa R$ 190 (1kg) ou R$ 99 (500g). A torta de palmito também é uma opção, a R$ 120 (1kg) ou R$ 65 (500g).
- Encomendas: até 6/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99701-6929.
QUERO MORDOMIA
- São três as opções de torta preparadas pelo bufê, para retirada na Prainha, em Vila Velha: tradicional completa, bacalhau e palmito e bacalhau, palmito e camarão. Quanto: R$ 53,90 (300g), R$ 107,80 (600g), R$ 214,90 (1,2 kg) ou R$ 266,90 (1,5 kg).
- Encomendas: até 9/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 99249-8989.
MAIS OPÇÃO
- O restaurante, localizado na Praia do Canto, em Vitória, vai preparar a torta em duas versões: bacalhau e palmito (R$ 189 o quilo) e bacalhau, palmito e camarão (R$ 199 o quilo).
- Encomendas: até 4/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 98146-5206.
CIDA E ÇÃO BUFFET
- Em Colatina, o bufê vai preparar a torta de bacalhau e palmito (R$ 110/ 1kg).
- Encomendas: enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 99875-9079.
ROSA NÁUTICA
- O restaurante fica na Praia de Interlagos, Vila Velha, e prepara a torta capixaba com bacalhau, palmito, camarão, siri e sururu. Quanto: R$ 79,90 (500g) ou R$ 139,90 (1kg), ambas com panela de barro inclusa. A torta de bacalhau e palmito também é uma opção (R$ 139,90/1 kg ou R$ 79,90/500g).
- Encomendas: até 6/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99918-0818.
FUÊ COMIDA ARTESANAL
- O restaurante fica no Bairro Três Barras, em Linhares, e fará torta de bacalhau e palmito (R$ 99 o quilo).
- Encomendas: até 4/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99831-5452.
BUFFET CAMPANHA
- O bufê, localizado em Vila Velha, fará tanto a torta de bacalhau e palmito (R$ 150/1kg) quanto a torta capixaba tradicional, com bacalhau, siri, sururu, camarão e palmito (R$ 165/1 kg).
- Encomendas: até 3/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 99953-3558. Entregas em Vitória (R$ 15) e Vila Velha (R$ 10).
MOQUECA DO GARCIA
- No tradicional restaurante de Ubu, em Anchieta, a torta com bacalhau, lagosta, polvo, camarão e sururu custa R$ 272/500g ou R$ 340/1 kg, com acompanhamentos (arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra).
- Encomendas: até 5/04 (entregas em Anchieta).
- Pedidos e mais informações: (28) 3536-5050 e 99273-3308.
PARTEI BUFFET
- Em Campo Grande, Cariacica, o restaurante fornece a torta capixaba a R$ 119 o quilo com a panela de barro inclusa ou a R$ 99,90 o quilo na embalagem descartável.
- Encomendas: até 5/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 3386-3497 e 99874-0534.
RESTAURANTE MORANGA
- O restaurante, localizado no Masterplace Mall, em Vitória, está aceitando encomendas da torta capixaba tradicional, feita com camarão, sururu, bacalhau e palmito (R$ 189 o quilo).
- Encomendas: até 1/04.
- Pedidos: no balcão da loja ou pelo Whatsapp (27) 99292-8295.
CARANGUEJO DO LANGUINHO
- O bar e restaurante localizado em Jesus de Nazareth, Vitória, fará torta com bacalhau, camarão, polvo e lula a R$ 150 o quilo (ou R$ 80/500g).
- Encomendas: com até 24 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 99987-9410.
PANACHÉ RESTAURANTE
- Em Jardim da Penha, Vitória, o restaurante fará a torta de bacalhau e palmito por R$ 165 (1kg) ou R$ 82,50 (500g).
- Encomendas: até 3/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99763-8856.
GARDEN BISTRÔ
- Em Aracruz, o restaurante preparou um cardápio de Páscoa com dois estilos de torta capixaba: de bacalhau com camarão (R$ 149/900g) e somente de bacalhau (R$ 119/900g). Por mais R$ 40, a torta já vai na panela de barro.
- Encomendas: até 5/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99828-1462.
A OCA RESTAURANTE, BAR & ATELIÊ
- O restaurante, localizado no Centro de Vitória, fará três tipos de torta: a tradicional, a de bacalhau e palmito e a de cogumelos e palmito (vegetariana). As opções de 1,5kg, que já incluem a panela de barro, custam R$ 260. Já as de 1,1kg na embalagem descartável saem por R$ 180. As tortas de 550g, na embalagem descartável, saem por R$ 100. Já as individuais, também na forma de alumínio, com 220g, custam R$ 45.
- Encomendas: até 8/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 98825-6714. O restaurante é parceiro do Clube A Gazeta.
DELICATUS GOURMET
- O empório e espaço gastronômico, localizado no bairro República, em Vitória, aceita pedidos da torta de bacalhau com palmito (R$ 174/1kg).
- Encomendas: até 5/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 99507-7091. O estabelecimento é parceiro do Clube A Gazeta.
CAFÉ E BAR SANTOS
- No tradicional estabelecimento do Centro de Vitória, a torta de bacalhau, palmito e camarão será vendida a R$ 120 o quilo (+ taxa de entrega).
- Encomendas: com 48 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 3223-0698 e 98122-8666. Entregas em Vitória e Vila Velha.
RESTAURANTE CASA DA ILHA
- Em Vitória, na Ilha de Santa Maria, o restaurante fará tanto a torta capixaba (R$ 150/1 kg)) quanto a torta de bacalhau com palmito (R$ 130/1 kg) e a de bacalhau com palmito e camarão (R$ 170/1kg).
- Encomendas: até 5/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99999-9945.
EMPÓRIO JOAQUIM
- Fará a torta de bacalhau desfiado, palmito, azeite, cebola, tomate e temperos para a Semana Santa (R$ 95/500g).
- Encomendas: até 4/04, às 15h.
- Pedidos e mais informações: (27) 99612-3979. O estabelecimento é parceiro do Clube A Gazeta.
TORTA CAPIXABA DA DONA PENHA
- Há dez anos, a quituteira Maria da Penha Lúcia da Silva prepara sob encomenda, na Praia do Suá, Vitória, uma torta à base de bacalhau, camarão, batata, tempero verde, palmito, azeitona, cebola e ovo (R$ 100 o quilo). Versão vegana: R$ 80 o quilo.
- Encomendas: até 6/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99782-4422.
BERRO D'AGUA
- Em Jacaraípe, Serra, o restaurante fará duas opções de torta: de bacalhau e palmito e de bacalhau, palmito, siri e camarão. Quanto: R$ 159,90 o quilo, acompanhada de arroz branco.
- Encomendas: até 6/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99520-6843.
CARANGUEJO DO ASSIS
- Em Vila Velha, o restaurante fará a torta capixaba tradicional (com camarão, siri, sururu, bacalhau e palmito) e a torta de bacalhau e palmito. Quanto: R$ 176 (700g em média/serve duas pessoas), com arroz branco de acompanhamento.
- Encomendas: com até 24 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 3289-8486 ou 99768-4589.
DANIEL DE CASTRO
- O chef, que tem loja na Praia do Canto, Vitória, fará dois tipos de torta para a Semana Santa: a tradicional com mariscos (R$ 75/500g ou R$ 150/1kg) e a de bacalhau e palmito (R$ 75/500g ou R$ 150/1 kg).
- Encomendas: até 5/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99717-5197. Entregas em Vitória (R$ 12) e Vila Velha (R$ 18).
GABÊ FAMILY FOOD
- O restaurante, que fica em Santa Lúcia, Vitória, vai disponibilizar tortas em dois tamanhos: a P, para duas pessoas, sai a R$ 95 (bacalhau e palmito) ou a R$ 115 (bacalhau, camarão e palmito). Já a torta G, que serve de três a quatro pessoas, custa R$ 180 (bacalhau e palmito) ou R$ 210 (bacalhau, camarão e palmito).
- Encomendas: até 5/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99602-2070.
PAPAGUTH
- Na Praça do Papa, em Vitória, o restaurante prepara a torta com palmito, bacalhau, mexilhão, camarão, siri desfiado e lula, em dois tamanhos: individual (R$ 135) e para duas pessoas (R$ 240).
- Encomendas: até 6/04, às 15h.
- Pedidos e mais informações: (27) 3225-5773.
RANCHO BELISKÃO
- Em Jardim Camburi, o restaurante vai preparar a torta capixaba (R$ 179,90/1kg/até quatro pessoas) e a de bacalhau com palmito (R$ 189,90/1kg/até quatro pessoas).
- Encomendas: até 6/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99899-1313.
REGINA MARIS
- O restaurante, que fica em Itapuã, Vila Velha, fará a receita tradicional da torta capixaba (R$ 153,90/1kg, em média).
- Encomendas: até 6/04, ao meio-dia.
- Pedidos e mais informações: (27) 3299-0897.
RESTAURANTE SÃO PEDRO
- No tradicional restaurante de Vitória, localizado na Praia do Suá, a torta capixaba é composta de bacalhau, palmito, camarão, siri desfiado, peixe desfiado e azeitona. Quanto: R$ 262 (950g, em média/serve três pessoas).
- Encomendas: com até três horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 3227-0470 e 99856-9924.
SOETA RESTAURANTE
- O restaurante, que fica na Praia do Canto, em Vitória, terá duas opções de torta: a de bacalhau e palmito (R$ 125/500g) e a capixaba da casa, com peixe, siri, camarão e sururu (R$ 135/500g).
- Encomendas: até 5/04 ou enquanto durar o estoque.
- Pedidos e mais informações: (27) 98875-1032.
SOL DA TERRA
- Opção para veganos, a torta capixaba do restaurante, que fica no Hortomercado, em Vitória, custa R$ 80 (1kg). Ela é feita com os seguintes ingredientes: palmito pupunha, cogumelos shiitake, repolho, grão-de-bico, leite de coco, tomate, azeitona, coentro, urucum, alho, cebola e azeite extravirgem. A torta está disponível diariamente no bufê self-service para almoço.
- Encomendas: até 8/04.
- Pedidos e mais informações: (27) 99919-0657.
TERRAÇO DA NAÇÃO
- Em Jucutuquara, Vitória, o bar vai preparar tortas capixabas veganas e vegetarianas. A vegetariana, feita com cebola, azeitona, batata, palmito, repolho roxo, coentro, açafrão, ervas finas e azeite doce, custa entre R$ 45 (tamanho P) e R$ 90 (tamanho G/4 pessoas).
- Encomendas: com até 24 horas de antecedência.
- Pedidos e mais informações: (27) 99713-3943.
UBUNTU QUITUTES
- O bufê de gastronomia afro da chef Ivanilda Fabiano, em Caratoíra, Vitória, prepara a torta capixaba com bacalhau e peixe salgado em três tamanhos: individual (R$ 40/250g), para duas pessoas (R$ 90/500g) e para até quatro pessoas (R$ 180/1 kg). A de mariscos sai a R$ 45 (250g/individual), R$ 120 (500g/duas pessoas) ou R$ 200 (1kg/para até quatro pessoas).
- Encomendas e mais informações: (27) 99752-2458.