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Tradição capixaba

Semana Santa: confira pontos de venda de palmito na Grande Vitória

Ao todo, foram liberados 14 pontos para a comercialização do ingrediente da torta capixaba, a partir desta semana
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

29 mar 2023 às 10:17

Publicado em 29 de Março de 2023 às 10:17

Com a proximidade da Semana Santa, os preparativos para a venda do palmito, um dos principais ingredientes da tradicional torta capixaba, já tiveram início na Grande Vitória. Ao todo, foram liberados 14 pontos para a comercialização do produto, em Vitória, Cariacica, Vila Velha, Guarapari, Fundão e na Serra.
Em Vitória, a venda do ingrediente começa a partir de domingo (2). A equipe de fiscalização municipal vai realizar o ordenamento dos veículos que ficarão estacionados na Avenida Dário Lourenço, nas proximidades do Sambão do Povo.
Em Vila Velha também haverá apenas um ponto de comercialização, que será no estacionamento do Atacadão, situado na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto. Quem desejar comprar o produto poderá encontrá-lo à venda de quarta-feira (29) até o domingo de Páscoa (9).
Venda de palmito para a Semana Santa na Grande Vitória
Venda de palmito para a Semana Santa na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Neste ano, a Serra será a cidade com o maior número de pontos de vendas. Segundo a prefeitura, seis locais receberam a autorização. Em cada um deles, apenas três vendedores poderão fazer a comercialização.
Um dos locais será uma área ao lado do Terminal de Laranjeiras, durante todos os dias da semana, das 7h às 18h.  A venda começa nesta quinta-feira (30).

Confira os pontos de venda de palmito

SERRA
  • Terminal de Laranjeiras, próximo ao Supermercado EPA;
  • Em frente ao Posto de São Benedito, em Serra-Sede; 
  • Na peixaria de Jacaraípe / colônia de pescadores, próximo à Praça Encontro das Águas;
  • Perto do posto de combustível Arara Azul, em José de Anchieta; 
  • Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacaraípe; 
  • Na entrada de Nova Almeida.
  • As vendas terão início nesta quinta-feira (30)
CARIACICA
  • Em São Francisco, próximo ao Corpo de Bombeiros;
  • Em Campo Grande, ao lado da Câmara de Vereadores; 
  • Em Itacibá, próximo ao supermercado Casagrande e aos Correios;
  • Em Porto de Santana, na entrada do bairro.
Os próprios vendedores autorizados escolhem os dias de comercialização. Ainda é possível abrir mais pontos de venda de palmito na cidade.
VILA VELHA
  • Estacionamento do Atacadão, situado na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto, entre os dias 29 de março e 9 de abril.
VITÓRIA
  • Na Avenida Dário Lourenço, nas proximidades do Sambão do Povo, a partir de domingo (2).
GUARAPARI
  • Área ao lado do Mercado do Produtor Rural, no Centro.
Ao todo, cinco vendedores já cadastrados estão realizando a venda no local. Ainda nesta semana, a prefeitura abrirá um edital para ampliar este número de vendedores.
FUNDÃO
  • Na Praça Central, na sede do município.
O comércio do produto começa nesta quarta-feira (29) e vai até o domingo de Páscoa (9) ou até acabar o estoque. 
VIANA
Na cidade de Viana, não há locais que realizam a comercialização de palmito.

Venda de palmito para a Semana Santa na Grande Vitória

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