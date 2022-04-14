Como arrasar na decoração de Páscoa

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Feriadão chegando é hora de reunir a família. Principalmente, no domingo de Páscoa que sempre envolve muito chocolate e comidas tradicionais. Para deixar o ambiente ainda mais aconchegante e festivo, a dica é investir na decoração e montar uma mesa bem bonita. Afinal, nada melhor do que bons momentos com quem a gente ama, não é mesmo?

“A mesa posta nos proporciona um momento de conexão com a família, e para uma data tão especial, cheia de significado, precisamos montar com o coração, com carinho e amor”, destaca a gerente comercial da Bizoca Presentes e Decoração, Joice Marçal, um dos parceiros do Clube A Gazeta.

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Segundo Joice, uma bela mesa de páscoa pode conter velas para dar um clima intimista. O importante é soltar a criatividade. “Os itens precisam estar organizados e de fácil acesso a todos os convidados. Você também pode ousar com cenouras amarradas, cesta e mini ovos. Quem gosta de flores pode investir em arranjos mais baixos que não impeçam o contato visual entre os familiares”, recomenda.

Entretanto, se você estiver pensando em fugir do tradicional, uma dica de presente é montar uma caixa com chocolates variados e um recadinho que simbolize o significado da páscoa para você.

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Pensando nisso, separamos algumas dicas para arrasar na decoração:

Para decorar o ambiente Invista em velas para compor um ambiente mais intimista. Mas cuidado com os excessos, às vezes menos é mais. Deixe tudo com fácil acesso para os convidados e caso opte por flores, não escolha arranjos muito altos. Isso pode atrapalhar na hora do contato visual. Além disso, você pode ousar nos detalhes com as dobraduras de guardanapo. Outra dica bem legal é decorar com cenouras amarradas pelo ambiente, cestas e mini ovos. Você também pode esconder alguns ovinhos e botar a criança para procurar eles pela casa em uma caçada bem divertida.

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