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Lula diz que vai incluir defesa nacional em plano de governo: 'Está cheio de maluco no mundo'

Presidente cita ameaças de Trump e afirma que outros países mantiveram produção de armas nucleares: 'Não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa', afirma Lula em evento

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 16:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2026 às 16:03

ITAJAÍ, SC -  O presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira (26) que vai incluir o tema da defesa nacional em seu programa de governo para a próxima eleição. Segundo ele, é necessário equipar as Forças Armadas porque está "com muito maluco no mundo".


Em seu discurso, ele falou sobre ameaças do presidente norte-americano Donald Trump de invadir a Groenlândia e o canal do Panamá, além da retomada da fabricação de armas nucleares por países pelo mundo.


"Pela primeira vez eu vou colocar a questão da defesa nacional no programa de governo, que é para a gente poder assumir compromisso público com que tipo de defesa a gente vai querer neste país. Porque o dado concreto é que eu fui constituinte e eu fui daqueles que votaram pela não proliferação de armas nucleares, porque tinha um compromisso de que quem tinha arma nuclear ia desativá-la. Alguém desativou? De lá para cá, o Paquistão se armou, a Coreia do Norte se armou, a Índia se armou, a China se armou, a Rússia, os Estados Unidos continuam fabricando cada vez mais armas nucleares. E nós, até outro dia, nossa indústria da defesa estava praticamente quebrada", disse o presidente.


"Eu não quero guerra. Mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que eu não tenho nada, sabe? Eu tenho que me cuidar. Sabe, um belo dia, quando ninguém esperava, o Solano López, presidente do Paraguai, invadiu logo de vez Brasil, Argentina e Uruguai. Está cheio de nego maluco no mundo."

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento da Fragata “Cunha Moreira”
Lula participou da cerimônia de lançamento da Fragata “Cunha Moreira”, em Itajaí (SC) Ricardo Stuckert/PR

As declarações do presidente foram dadas durante a cerimônia de lançamento e batismo da Fragata "Cunha Moreira", em Itajaí (SC).


"Agora mesmo o presidente americano quer tomar a Groenlândia, o Canadá vai virar estado dele, quer tomar o Canal do Panamá. Onde é que nós estamos? Então eu quero que vocês saibam que isso aqui para mim não é um navio, isso não é um monte de ferro com produto tecnológico de primeira linha. Isso é o começo de um país que vai assumir de fato e de direito o direito de ser soberano, de tomar conta do seu nariz e de estar preparado. É isso que nós vamos ter que fazer daqui para frente."


A fala ocorre num momento de escalada das tensões com os Estados Unidos em razão da classificação das facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho) como grupos terroristas.


A decisão de Trump foi vista como uma possibilidade de intervenção estrangeira no país, como ocorreu na Venezuela.

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