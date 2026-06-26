Lula diz que vai incluir defesa nacional em plano de governo: 'Está cheio de maluco no mundo'

ITAJAÍ, SC - O presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira (26) que vai incluir o tema da defesa nacional em seu programa de governo para a próxima eleição. Segundo ele, é necessário equipar as Forças Armadas porque está "com muito maluco no mundo".





Em seu discurso, ele falou sobre ameaças do presidente norte-americano Donald Trump de invadir a Groenlândia e o canal do Panamá, além da retomada da fabricação de armas nucleares por países pelo mundo.





"Pela primeira vez eu vou colocar a questão da defesa nacional no programa de governo, que é para a gente poder assumir compromisso público com que tipo de defesa a gente vai querer neste país. Porque o dado concreto é que eu fui constituinte e eu fui daqueles que votaram pela não proliferação de armas nucleares, porque tinha um compromisso de que quem tinha arma nuclear ia desativá-la. Alguém desativou? De lá para cá, o Paquistão se armou, a Coreia do Norte se armou, a Índia se armou, a China se armou, a Rússia, os Estados Unidos continuam fabricando cada vez mais armas nucleares. E nós, até outro dia, nossa indústria da defesa estava praticamente quebrada", disse o presidente.





"Eu não quero guerra. Mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que eu não tenho nada, sabe? Eu tenho que me cuidar. Sabe, um belo dia, quando ninguém esperava, o Solano López, presidente do Paraguai, invadiu logo de vez Brasil, Argentina e Uruguai. Está cheio de nego maluco no mundo."