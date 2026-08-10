Superdotação: 6 sinais que podem indicar altas habilidades em crianças

Para Aline Brito, psicopedagoga e diretora do Colégio Sigma, ainda existe um conceito equivocado sobre o que significa ser superdotado. “Muitas pessoas acreditam que toda criança superdotada será a melhor aluna da sala, mas isso não é verdade. Alguns aprendem muito rápido, fazem perguntas o tempo todo e têm um raciocínio bastante avançado, mas podem perder o interesse quando não encontram desafios ou até apresentar dificuldades de adaptação à rotina escolar”, explica.