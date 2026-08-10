Nova espécie de planta da Mata Atlântica é descoberta no ES

Uma planta até então desconhecida pela ciência foi descoberta nas montanhas do Espírito Santo. Batizada de Philodendron luanae, a nova espécie da Mata Atlântica foi encontrada em áreas serranas de Castelo e Alfredo Chaves depois que fotografias feitas por um observador de aves chamaram a atenção de pesquisadores.





Em conversa com a reportagem, Alexandre Magno, responsável pela descrição da espécie, contou que já havia tido contato com a planta anteriormente. A investigação, porém, avançou depois que o observador de aves Rogério Truglio publicou imagens no iNaturalist, plataforma de ciência cidadã que reúne registros da natureza feitos pela população e permite a interação com pesquisadores.





Alexandre é pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e colaborador do Herbário Vies, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele, que estuda esse grupo de plantas no mestrado, percebeu pelas fotografias que aquele exemplar apresentava características diferentes das espécies que já conhecia. Por isso, pediu ao observador que levasse a equipe até o local onde havia feito os registros.





“Na hora que eu vi essa planta, vi que era diferente de tudo o que eu conhecia. Pedi para ele levar a gente lá. Então, podemos dizer que a espécie foi descoberta através da ciência cidadã”, explicou.