Espécie rara, sapinho-pingo-de-ouro é encontrado em reserva em Vargem Alta

Um grupo do sapinho-pingo-de-ouro, um anfíbio raro e ameaçado de extinção, foi visto em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na última quarta-feira (10). Segundo divulgação da Reserva Kaetés, os sapinhos foram encontrados em um córrego preservado.

Identificado pelo nome científico Brachycephalus alipioi, a espécie é endêmica de micro-habitats específicos, ou seja, ocorre em ambientes naturais com condições muito particulares. Segundo o biólogo e doutor em Biologia Animal Victor Vale, coordenador de campo da Reserva Kaetés, o sapinho-pingo-de-ouro está ameaçado de extinção devido à perda de seu habitat original.

O grupo foi localizado em um trecho de floresta onde há formação vegetal que acompanha cursos d’água e contribui para a proteção do ambiente. Essas condições, divulgou o biólogo, são consideradas raras na paisagem atual e a qualidade da água no local são fatores essenciais para o anfíbio.