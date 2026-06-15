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Espécie rara, sapinho-pingo-de-ouro é encontrado em reserva em Vargem Alta

Grupo do sapinho-pingo-de-ouro, um anfíbio raro e ameaçado de extinção, foi visto na Reserva Kaetés na última quarta-feira (10)

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 13:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jun 2026 às 13:08

Um grupo do sapinho-pingo-de-ouro, um anfíbio raro e ameaçado de extinção, foi visto em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na última quarta-feira (10). Segundo divulgação da Reserva Kaetés, os sapinhos foram encontrados em um córrego preservado.

 

Identificado pelo nome científico Brachycephalus alipioi, a espécie é endêmica de micro-habitats específicos, ou seja, ocorre em ambientes naturais com condições muito particulares. Segundo o biólogo e doutor em Biologia Animal Victor Vale, coordenador de campo da Reserva Kaetés, o sapinho-pingo-de-ouro está ameaçado de extinção devido à perda de seu habitat original.

 

O grupo foi localizado em um trecho de floresta onde há formação vegetal que acompanha cursos d’água e contribui para a proteção do ambiente. Essas condições, divulgou o biólogo, são consideradas raras na paisagem atual e a qualidade da água no local são fatores essenciais para o anfíbio.

Espécie rara e ameaçada é encontrada em córrego preservado na Reserva Kaetés
Sapinho-pingo-de-ouro foi encontrado em córrego preservado na Reserva Kaetés Instituto Marcos Daniel

De acordo com Victor Vale, o registro também confirma a eficácia das ações de conservação implementadas na Reserva Kaetés e reforça a importância estratégica da área como corredor ecológico para a proteção da biodiversidade da Mata Atlântica capixaba.

 

A Reserva Kaetés foi criada pelo Instituto Marcos Daniel. Reúne conservação, pesquisa e experiência para a proteção da Mata Atlântica capixaba. Atualmente, a área abrange 777 hectares em processo de formalização, sendo que 264 hectares já são legalmente reconhecidos como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

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