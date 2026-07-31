Inscrições abertas para olimpíada que incentiva o consumo consciente de energia

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026, considerada a maior competição educacional do setor elétrico brasileiro. Neste ano, pela primeira vez, estudantes do 1º e do 2º anos do ensino médio poderão participar da disputa, que também é voltada para alunos do 8º e do 9º anos do ensino fundamental das redes pública e privada de todo o país.





A expectativa da organização é reunir mais de 660 mil estudantes de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal. A iniciativa é promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), e coordenada pelo Instituto Abradee, com apoio de 48 distribuidoras de energia elétrica, entre elas a EDP.





A olimpíada tem como objetivo estimular o uso consciente, seguro e sustentável da energia elétrica por meio de desafios educativos, conteúdos formativos e provas interativas. Além da conscientização sobre eficiência energética, a competição busca reforçar o aprendizado na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de setembro, no site oficial da ONEE. A competição também oferece formação continuada para professores, com acesso a atividades de formação voltadas para temas como segurança e consumo consciente.





Na primeira fase, os estudantes passarão por desafios gamificados e, depois, os classificados avançarão para uma prova objetiva, disponível pelo site e pela plataforma oficial da olimpíada.





Para Dyogenes Rosi, diretor-presidente de distribuição da EDP, a olimpíada contribui para aproximar estudantes e educadores de temas cada vez mais relevantes para o futuro.





"Ao estimular o conhecimento sobre o uso consciente e seguro da energia, contribuímos para formar cidadãos mais preparados e atentos às necessidades ambientais e sociais. Acreditamos que investir na educação das novas gerações é um caminho essencial para garantir a preservação dos recursos naturais, principalmente, com os impactos das alterações climáticas, e para vivermos em uma sociedade mais sustentável, responsável e justa", afirma.