Quem decide por você se um dia você não puder mais decidir?

Imagine um empresário que está prestes a assinar a venda da empresa que levou décadas para construir. Due diligence concluída, contrato revisado e assinatura marcada. Mas, horas antes de fechar o negócio, ele tem um AVC. Para alívio da família, sobrevive, mas fica impossibilitado de assinar documentos e tomar decisões.





É comum famílias se anteciparem à sucessão por meio de estruturas jurídicas como holdings, doação em vida ou testamento. São soluções válidas e normalmente voltadas para a organização do patrimônio, mas não suficientes para a perda da capacidade de decidir ainda em vida. Esse pormenor, inclusive, foi uma das reflexões que propus ao falar de protocolos de família.





Para situações como essas, o direito prevê um remédio judicial, que é a curatela. Trata-se de uma medida destinada a proteger a pessoa que não pode, por causa transitória ou permanente, exprimir sua vontade e praticar atos de natureza patrimonial. Há participação do Ministério Público, audiências, perícias e, eventualmente, parentes podem contestar a medida, o que pode levar meses.





Enquanto isso, movimentações de contas bancárias e decisões em geral que seriam do curatelado ficam mais restritas. Em alguns casos dependerão de autorização do juiz.