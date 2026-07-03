Quando o empresário muda de profissão sem perceber

Há um momento em que muitos empresários mudam de profissão sem trocar de empresa e, às vezes, nem percebem. Continuam empresários, mas com outra função: a de administrar patrimônio. Olhando de fora, parece a mesma coisa, mas não é. Um dos principais desafios nessa transição é que o patrimônio mudou de escala, mas a forma de decidir ainda não. E isso pode explicar por que algumas pessoas têm mais facilidade para criar riqueza do que para preservá-la em alguma fase da vida.





Patrimônios complexos exigem ferramentas e decisões distintas daquelas de quem ainda está construindo o primeiro negócio. Na prática, essa mudança começa quando o empresário tem reflexões diferentes das que o fizeram construir sua trajetória empresarial. O foco se amplia do acompanhamento das vendas e dos resultados para outras análises, que passam a ser igualmente importantes, como:





• Quanto do patrimônio familiar depende do fluxo financeiro da própria empresa?





• O patrimônio está protegido contra riscos locais ou está totalmente sujeito à regulação nacional?





• Há liquidez suficiente para enfrentar imprevistos sem que seja necessário se desfazer de ativos estratégicos?





• Na ausência do fundador, a família conhece e está preparada para administrar o patrimônio?





São perguntas simples, mas muitas pessoas não conseguem responder a elas de imediato.